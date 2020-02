Andrés Cadavid y el clásico: 'mentalmente debemos estar muy fuertes'

Luego de vencer a Atlético Tucumán en la ida de la tercera fase en la Copa Libertadores, los esfuerzos para Independiente Medellín se centran en el clásico antioqueño contra Atlético Nacional. La doble confrontación regional antepone la vuelta en Argentina contra los tucumanos, pero para Andrés Cadavid, su equipo está preparado mentalmente para luchar en los dos frentes. Es una semana donde se juegan grandes cosas y el veterano central lo sabe.

“El año pasado quedamos campeones y no se puede demeritar lo que hicimos por dos clásicos, no entramos a los ocho, pero conseguimos una Copa, queríamos entrar a la Liga, pero no nos dio. Tenemos que imponer nuestro estilo de juego y mantenernos en un nivel que nos permita estar en la pelea y que los jóvenes se metan en la cabeza que nos pueden dar un campeonato”, comentó Cadavid, quien ha sido uno de los tres jugadores del equipo que ha actuado en los ocho partidos oficiales.



Sobre la victoria en la Copa, Andrés remarcó que “gracias a Dios pudimos ganar este partido, sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival muy duro, fue un partido muy forzado, queríamos imponer nuestro estilo de juego, ellos vinieron a batallar y por fortuna logramos marcar y que ellos no nos convirtieran”.



Además, “en el análisis que hicimos de ellos, entendimos que iban a plantear un juego muy vertical, creían que era una ventaja, estuvimos fuertes arribas y no nos hicieron daño. Ese gol nos dio la ventaja, estamos esperando que los delanteros comiencen a marcar, la serie está abierta y todo va a ser mano a mano”.



Pensando en ese juego de vuelta, Cadavid precisó que “tienen jugadores altos que van a buscar las faltas para marcar, nosotros con la pelota al piso, debemos imponer nuestras condiciones. Tenemos que estar muy fuertes mentalmente, adaptarnos a la situación, saber que nos vamos a jugar algo muy importante. Van a haber momentos de angustia, de felicidad. Hay que prepararlos y disfrutar este partido”.



En lo personal, Andrés destacó que está muy bien físicamente y por eso ha podido estar en todos los partidos del equipo. “Yo parezco de 25 años, todavía hay mucho Andrés Cadavid para joder (risas), en las pruebas físicas me siento muy bien, mi cuerpo está muy agradecido, me siento mejor y con experiencia”.



Volviendo al tema del clásico, Cadavid se mostró motivado, aunque en los dos anteriores terminó con derrotas, en este nuevo año, los desafíos se renuevan y Nacional será un buen termómetro para lo que viene en los dos frentes. “debemos estar muy fuertes, sabemos que el rival tiene virtudes y defectos, esto último debemos saberlos atacar. Es importante estar a la altura del compromiso, sabemos que esta Liga es más exigente que las anteriores y debemos estar metidos en la fiesta”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín