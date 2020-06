‘Quiero salir por la puerta grande, no como una ilusión’: Jarlan B.

Hace un año, Jarlan Barrera llegó a Nacional con el sueño y la ambición de ser una pieza clave para el equipo. Poco a poco ha ocupado un lugar importante y aunque la pandemia frenó su ascenso, el samario solo espera triunfar de la mano de Juan Carlos Osorio. En rueda de prensa virtual, habló sobre el deseo de volver a competencia y aclaró dudas sobre una posible salida al exterior.



“El mensaje claro a los hinchas que estén tranquilos, yo solo pienso en jugar con Nacional. Es muy difícil que se dé una salida, porque no han llegado ofertas, no he pensado todavía en irme. Quiero irme con cosas grandes y el día que toque quiero salir por la puerta grande y no como una ilusión más. Hablo bastante con el presidente, con mi empresario y hasta el momento no ha llegado ofertas”, indicó.

En cuanto a este momento sin actividad deportiva, el ex Junior precisó que “es desesperante la situación, todos queremos que estemos en la normalidad. Sabemos que ahora es imposible, todos queremos jugar y cualquier tipo de torneo que elija la Dimayor, para nosotros es importante volver a jugar, que llegue de nuevo esa alegría, que la gente en Colombia tenga esa alegría y ese entretenimiento para que sigan quedándose en casa”.



Sobre la vuelta a entrenamientos y las pruebas, el volante precisó que “los médicos nos han dicho que el protocolo es muy estricto, hay que seguirlo con mucha disciplina, estando en casa cuidándonos y esperemos cuando nos citen a las pruebas, ninguno de los jugadores esté contagiado”.



Además, opinó sobre las distintas disputas que se tienen para el retorno a la competencia. “Es complicado, me siento triste porque no han llegado a un acuerdo, un diálogo para el bien de todos. No es para buscar el bien de unos pocos. Lo importante es cuidar la salud de todos, que nadie salga contagiado y eso es lo que más me interesa. Si el Gobierno quiere hacer un nuevo torneo que se juegue por zonas, sería muy bueno para evitar los viajes. Es bueno que evalúen opciones y que se busque lo mejor para todos”.



En cuanto a los temas que ha venido analizando la Asociación de futbolistas, Jarlan señaló que “no estoy tan metido en los temas de la Asociación (Acolfutpro), es un tema más de los capitanes. Nosotros seguimos las recomendaciones de los médicos, del cuerpo técnico. Escucho que están haciendo todo lo posible para ayudarnos, pero esto no es solo para los jugadores, sino para todo el pueblo colombiano. Queremos regresar, pero debemos estar preparados todos, es algo serio”.



Volviendo al tema deportivo, Barrera se asombra por las enseñanzas que día a día brinda el cuerpo técnico encabezado por Juan Carlos Osorio. “Es impresionante la manera del trabajo que tiene el profesor (Juan Carlos) Osorio, es un gran ser humano, está desesperado por volvernos a dirigir en la cancha. Sabe que es una etapa que nos tocó vivir y creo que en la cancha se van a ver los buenos resultados, por el buen trabajo que hemos venido haciendo en este tiempo, ojalá pueda reflejarse con un título”.



“Sabemos que el regreso no depende de nosotros, pero el cuerpo técnico ya tiene un plan elaborado para cuidarnos, evitar las lesiones, volver de la mejor manera a la competencia. Recuperar la sensibilidad con el balón, poco a poco los estamos retomando con algunos trabajos al aire libre, con las medidas de cuidado necesarias”, agregó.



Jarlan espera brindar espectáculo tan pronto la pelota vuelva a rodar. Aunque echará de menos a los aficionados en la tribuna. “Va a ser duro jugar a puerta cerrada, nosotros tenemos que



mentalizarnos que será un escenario diferente y tenemos que hacer pesar la localía. Que el rival sienta que está enfrentando al Atlético Nacional”.



Finalmente, el jugador destacó su participación en la e-Liga y espera que algún momento pueda tener desquite. “Quiero tener revancha en ese torneo e-Liga, ahora no, porque queremos volver a las canchas, pero en algún momento que se pueda dar, sería muy bueno volver a competir”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8