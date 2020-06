James y Selección: el permiso por Real Madrid y la charla con Queiroz

James Rodríguez ha tratado de hacer todo lo posible para consolidarse en su segundo ciclo en el Real Madrid, o por lo menos así lo siente el volante. Sin embargo, han sido pocas las oportunidades que ha recibido de parte de su técnico, Zinedine Zidane; hasta hace apenas unos días volvió a jugar un partido de Liga de España, tras ocho meses de ausencia, y espera rematar la temporada exprés con más minutos.



Rodríguez ha dejado de lado incluso la Selección Colombia, un rumor que corrió meses atrás y que ahora el mismo James, en charla con ‘Gol Caracol’, confesó, bajándose de una convocatoria para una fecha de amistosos Fifa, pero sin conseguir llamar la atención de Zidane.



“En su momento, quizás pensé que eso iba a mejorar la situación para poder jugar más, pero no fue muy positivo. Mi compromiso con la Selección siempre ha sido 100 por ciento. Quiero ser el mejor siempre y me hace mucha falta jugar con la Selección. Espero poder estar pronto ayudando a la Tricolor”, comentó James.



El ’10’ de la Selección desmintió otro rumor, que se había infundado ante el silencio del jugador, en el que se dijo que él le había dicho al entrenador Carlos Queiroz que si no iba a la Tricolor como titular, no lo convocara.



“Con Carlos siempre se habla, pero nunca dije eso. Él sabe de mi mentalidad y las ganas que tengo de jugar con la Selección. Quiero siempre ayudar y que la Selección esté al máximo nivel. Esa ha sido mi mentalidad siempre, poner en la Selección en lo más alto. Jugar por el pueblo y ponerme esa camiseta amarilla, me eriza la piel. Por eso quiero ser siempre el mejor cuando me convocan”, apuntó Rodríguez Rubio.