'Si James fuera imprescindible para Zidane, él sin duda lo pondría'

James Rodríguez volvió a jugar luego de 8 meses en LaLiga de España y disputó 78 minutos en la victoria por 1-2 sobre la Real Sociedad el pasado domingo.



Así las cosas, el colombiano sigue siendo suplente y busca tener más minutos para mejorar su nivel actual, pero no está entre los planes de Zinedine Zidane, como desde hace varios años.

La suplencia del volante en el Real Madrid ha generado miles de comentarios y en varios se relaciona la actitud de Zinedine Zidane, a lo que Francisco Maturana respondió y pidió respeto para el francés.



“Siempre he pensado que el tema no son las cosas que pasan sino la actitud ante las cosas que pasan. No conozco un sólo entrenador que tire piedras para su propia casa. A nosotros nos cuesta estrangular sentimientos y siempre pensamos que lo de nosotros es lo mejor. Hay que estar en la posición del entrenador y él tiene toda la libertad para elegir, de acuerdo su proyecto, los jugadores. Ya es la actitud que toma el jugador después de esa decisión. Algo parecido le pasaba al 'Pibe' Valderrama que no era titular pero que cada vez que venía a Colombia se olvidaba de todo eso y era el que nosotros necesitábamos", dijo Maturana en Nexo Espn.



Finalmente, también dejó claro la postura de Zidane con James, pues no es de los inicialistas ni de los imprescindibles para el entrenador del Real Madrid.



“Lo de Zidane es una invitación a respetar a los entrenadores. Tenemos que dejar los sentimientos a un lado, porque ahora todo entrenador que no pone a un colombiano es malo y entra en desgracia con Colombia. No debe ser así. El entrenador no es loco. Si para Zidane, James fuera imprescindible, tenga la seguridad que lo pondría porque él no pierde nada. Él tiene un compromiso es con el club y no con un jugador o un país en especial", finalizó.