Sigue debate por titularidad de James: ¿Zidane lo 'echó a la guerra'?

La pregunta sigue rondando en la prensa especializada de España: ¿por qué James fue titular contra Real Sociedad en un duelo clave para que Real Madrid fuera líder de Liga de España?

Mientras en este lado del mundo la duda siempre fue ¿por qué no?, en España la duda actual es ¿por qué ahora? Según el prestigioso diario El País, la explicación pasa por el entrenador y no necesariamente por el jugador.



En un artículo titulado 'Un Madrid de 30 caras', en referencia a que en efecto se está usando la totalidad de la plantilla para refrescar la nómina en medio de la apretada agenda de partidos, dice el diario: "La sorprendente titularidad de James en la delicada visita a Anoeta simboliza la apuesta coral de Zidane, que aún no ha repetido alineación en Liga", afirma. ¿Solo una pieza en el rompecabezas y no un acto de confianza? Al parecer es así.



En todo caso es desconcertante el rol que Zidane le dio al colombiano: "Era lógico pronosticar que el entrenador francés apostaría por sus 15-16 jugadores más utilizados y esperaría a los siguientes encuentros, contra Mallorca y Espanyol, ambos en descenso, para dar pista a los rezagados del vestuario en medio de un calendario extenuante. Sin embargo, ahí se coló James, inédito en Liga desde el 19 de octubre en Mallorca, de donde el equipo salió con una derrota que hizo mucha pupa en el Bernabéu y marcó el futuro inmediato de algunos futbolistas, entre ellos al cafetero", explicó.



Afirma El País que hasta ahora solo 7 hombres han sido titulares 25 o más veces y de ahí en más casi todos han tenido minutos, con una diferencia sutil: "En total, 23 jugadores han aparecido alguna vez en el once blanco. En el Barcelona, han sido 26 y el reparto en el tramo alto resulta muy similar. La diferencia está en los menos usados, por el peso específico que adquieren en momentos concretos e incluso delicados, como se vio este domingo en Anoeta con el colombiano".



Duro y al punto: James pasó un partido más sin ser desequilibrante, aunque muestre las ganas y el compromiso que en el pasado algunos le reprocharon. Lució incómodo por derecha (aunque es un posición que conoce del Bayern y de Selección Colombia incluso) y no llegó a asociarse como se esperaba de cara al gol. Otros medios especializados cuestionaron no al jugador sino al DT por usarlo justo en un momento con mucha presión cuando venía de 8 meses sin un rol protagónico. ¿Lo echó a la guerra? Es una posibilidad. Pero, según El País, también hay una cuota en el zurdo, quien quedó en deuda en su regreso a la titularidad.