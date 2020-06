James habla de su suplencia con Zidane sin tapujos ni eufemismos

James Rodríguez volvió a jugar un partido de Liga de España con el Real Madrid, después de ocho meses ausente y relegado por el técnico Zinedine Zidane. El volante ha vuelto a tener confianza y a sentirse útil para que el equipo merengue pueda luchar por el título, en un cabeza a cabeza con el Barcelona.



Durante su ausencia liguera, James fue padre de Samuel y ha sido su pequeño hijo el que lo motiva para mantenerse a tope físico y mental, esperando la oportunidad para jugar y hacerse ver de su técnico. Contra Real Sociedad, este fin de semana, Rodríguez Rubio demostró que está para cumplir cualquier tarea táctica, lejos de su protagonismo y rol de ataque.



De Zidane y James se han dicho muchas cosas: que tienen una mala relación; que es suplente porque el DT ve lo personal por encima de lo deportivo; que lo quiere afuera del club y por eso lo tiene como última opción; y hasta se mencionó en su momento que le molestó que el colombiano se haya ido a Medellín por el nacimiento de Samuel.



Pues por primera vez, James Rodríguez destapó sus sentimientos y habló de su verdadera relación con el entrenador francés. En charla con ‘Gol Caracol’, negó muchos rumores, como ese de su viaje a Colombia para conocer a Samuel. “Para nada, ¿qué malestar va a generar el nacimiento de un hijo?”.



“No hubo nunca ningún problema con Zidane. Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal, de trabajo”, enfatizó James, quien rechazó el irrespeto hacia ‘Zizou’ que hay en Colombia: “No me parece justo que se le falte al respeto a una persona por no poner a jugar a un jugador. No estoy de acuerdo con que se le insulte. ¡Pediría mucho más respeto!”.



James afronta con tranquilidad su suplencia en Real Madrid. Sabe que “en este momento mi rol no es protagónico”, por eso se prepara de la mejor manera para aprovechar cada oportunidad que le dé su entrenador.



“Estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar, hacerlo bien. También estoy pensando en el futuro, que donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel. Me deja tranquilo lo que estoy haciendo, mi trabajo y mi talento no me impiden dejar de soñar”, comentó el ‘16’ del club español.



Y ante la pregunta de por qué cree él que no juega mucho, respondió: “Es buena pregunta, también lo quisiera saber (risas). Como he dicho antes, cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes la base, es difícil cambiar. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes. Los que están en el mundo del fútbol saben de lo que digo”.