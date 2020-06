La respuesta de James Rodríguez a quienes hablan de él sin conocerlo

Desde España, James Rodríguez trabaja silenciosamente para tener minutos en el Real Madrid. Sus cuidados son extremos, su exigencia es máxima y su concentración hace que no le afecte el mundo exterior, en el que se rumoran muchas cosas sobre su situación en el club merengue, su supuesta relación con Zinedine Zidane y hasta de la manera en que se prepara para jugar, hablando de su vida personal.

Pero por más que no se detenga a explicar cada tema, de que no exteriorice sus pensamientos sobre cada situación, a James no le deja de doler todo lo que se habla de él. A sus oídos llegan todos los comentarios y en sus redes sociales se encuentra con cada mensaje desacertado y salido de la realidad, que provoca el enfado del volante colombiano.



“Siempre es incómodo escuchar tantas mentiras que se hablan sobre uno, lo importante es la opinión de mi familia y de los que me conocen. Igual es algo que no me afecta porque conozco mis verdades y trabajo duro cada día para estar donde estoy. Los que me rodean están siempre contentos con lo que tengo que ofrecer”, le dijo James al ‘Gol Caracol’.



James es consciente que “se dicen muchas cosas de mí y casi todas mentiras”, pero lo que realmente le molesta es que se ponga en duda su cuidado personal y su preparación día a día. “Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto. Soy muy profesional, por eso he llegado hasta donde he llegado. Me deja tranquilo que la gente que está al lado mío y ha trabajado conmigo, sabe de lo que hablo. Me cuido como nadie. Entreno en mi día a día muchísimo. Siempre quiero mejorar”.