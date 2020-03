¡Muy polémica! Así sería la tercera tercera camiseta de Nacional

Otro detalle de la tercera del verde 💚



Yo lo llamaría un cuello “ni muy muy, ni tan tan”, es decir, PERFECTO!!!

Me encanta porque es fresco, pero no “mostrón”. El color verde Antioquia que lleva, me representa completamente 😍



De todo mi gusto, @nacionaloficial ⚽️ pic.twitter.com/KagoWSSHzn