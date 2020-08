Los ingeniosos entrenamientos de Nacional para ponerse a punto

Con poco más de 20 sesiones de trabajo, Atlético Nacional no descansa en los entrenamientos individuales y sigue con todo para llegar a la competencia a tope en el nivel deportivo y físico. Es por eso que, entre el cuerpo técnico y jugadores, se ingenian potenciar las prácticas y el espacio que les permite realizar el Protocolo de bioseguridad.



“A todos nos correspondió reinventarnos, adaptarnos y moldearnos en esta pandemia. Por nuestra parte, me he tomado el tiempo para revisar trabajos analíticos que tenía guardados por mucho tiempo. Hay de niveles altos, medios y bajos. En estos entrenamientos, hemos procurado por ejercicios de alto nivel para brindarles a los jugadores, lo mejor posible. Eso también lleva a leer más, estudiar más y tener ejercicios analíticos donde no se ponga en contacto a los jugadores, llevamos más de 22 sesiones de trabajo y esperamos que pronto podamos entrenar de manera libre”, señaló Juan Carlos Osorio.

Aunque no describen qué clase de ejercicios son los que los grupos de jugadores realizan en cada turno de trabajo, la clave es que sigan preparando esa toma de decisiones, algo que destaca Osorio en los jugadores más experimentados del plantel. Pese a ser un equipo con un promedio de edad entre 24 y 27 años, los verdes cuentan con jugadores de mucho recorrido.

“Llama la atención que los jugadores más influyentes son los más experimentados y cumplen con los pilares de un buen profesional como entrenar a tope, nutrirse bien, descansar bien y relacionarse bien. Por lo demás, me imagino que, para entrenar el juego como tal, el que más posibilidades van a tener, son los que entrenen esa toma de decisiones”, comentó Osorio.

Con poco más de tres semanas de trabajo, Nacional espera que el Gobierno Nacional y la Dimayor lo autorice para comenzar las prácticas grupales que le permita ejercitar la táctica, estrategia y fortalecer las situaciones reales de juego y la toma de decisiones que son claves para la impronta del cuerpo técnico comandado por Osorio.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8