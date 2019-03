Santa Fe ya jugó con Millonarios siendo último de la tabla: así le fue

Independiente Santa Fe vive su peor racha en el inicio del torneo, pues no ha podido ganar en 10 fechas jugadas y solamente suma seis puntos en la tabla de posiciones, en la que es último del torneo. El conjunto cardenal enfrenta a Millonarios, de buen presente, este jueves a las 8:00 p.m. en El Campín. Sin embargo, el clásico ya se disputó con el león en la última parte de la tabla.

El último clásico en el que Santa Fe era último se dio el 7 de noviembre de 2007, en la Liga finalización de ese año. La fecha 17 del torneo, en el que el rojo quedó último, dio paso para un empate por 2-2 para los cardenales y embajadores, partido en el que el león salvó un punto en los últimos minutos.



La diferencia de esa Liga es que Millonarios no tenía un buen presente, no era último como Santa Fe, pero el azul no logró clasificar y fue 11, quedándose afuera de los ocho con 20 puntos.

Sin embargo, el cuadro embajador enfocó su juego a la Copa Suramericana, torneo en el que llegaron a semifinales, siendo eliminados por América de México. Por esta razón, el cuadro azul no tuvo a sus titulares en el encuentro contra Santa Fe.



El partido, que quedó empatado 2-2, dejó un doblete de Carlos Castillo, quien venció en dos ocasiones a Camilo Vargas y puso el 2-0 para Millonarios. Leider Preciado anotó de penal el 2-1 y, al final, Francisco Nájera marcó de cabeza el empate para Santa Fe.

Los equipos bogotanos eran dirigidos en su momento por Mario Vanemerak, azul, y Arturo Leiva, rojo. El otro encuentro que se disputó en ese semestre quedó 1-0 a favor de Millonarios con gol de Gerardo Bedoya, hoy entrenador de Santa Fe.