Gamero pide paciencia a la hinchada: sigue construyendo el equipo

En el Estadio Nemesio Camacho El Campín se disputó el encuentro entre Millonarios y Once Caldas por la fecha 9 de la Liga BetPlay, el cual dejó como justo vencedor al equipo blanco de Caldas, tras imponerse 1-3 en condición de visitante.

Finalizado el encuentro, el estratega del equipo albiazul atendió la rueda de prensa, y en medio de la decepción por lo ocurrido, aseguró que fue uno de esos partidos 'atípicos', pues para el estratega samario, el marcador no refleja lo que se vio en la cancha:



"Es uno de esos partidos que uno llama atípicos, comenzamos jugado bien, nos fuimos arriba en el marcador y Caldas por momentos nos quitó el balón pero no nos hacía daño. Si nos damos cuenta, me parece que Caldas tuvo más posesión de balón, pero nos llegó tres veces y nos hizo tres goles. Nosotros intentamos, elaboramos, llegamos, erramos y no la concretamos. Son estos partidos en donde el marcador no te dice lo que hizo Millonarios en la cancha".



"Hay que tener paciencia, yo tengo paciencia, yo tengo paciencia, este es un equipo que lo queremos construir de la mejor manera y que voy si bien es cierto nos ganó un buen rival, tampoco era un marcador como para lo que se vio en la cancha".

Asimismo, el DT albiazul afirmó que es un equipo joven y que está en construcción, por lo que le pide paciencia a los aficionados, tras los malos resultados: "Hay dificultados pero las opciones las creamos, yo siempre he dicho, cuando no se crean opciones es más difícil todavía. Vemos que la clasificación está más lejos, pero este grupo no va a parar, todavía quedan 30 puntos y vamos a pelear".



"(A la hinchada) Que no se desespere, la hinchada tiene a un equipo que estamos tratando de construir para Millonarios, hoy tenemos una base, una estructura de jugadores de Millonarios y esto no se hace de la noche a la mañana. Nosotros aspiramos a construir un equipo, a no demorarnos tanto, tratar de construir pero sumando, desafortunadamente hoy no lo hicimos, pero a la hinchada sí le pido eso, este es un equipo joven en construcción y que va a dar mucho de que hablar", concluyó.