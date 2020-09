Otra preocupación para Gamero: jugador presentó molestias y es duda

Millonarios se puso al día en el calendario y frente al Deportivo Cali demostró un buen juego en el reinicio de la competencia. El cuadro embajador empató 1-1 con el conjunto azucarero y dejó buenas sensaciones de cara a la fecha 9 de la liga BetPlay.

Sin embargo, uno de los temas que preocupa en el conjunto albiazul son los lesionados, pues a la baja de César Carrillo, se le sumó la lesión de Mackalister Silva durante el partido de regreso, pero también, la de Juan Pablo Vargas, quien en el entrenamiento postpartido presentó molestias y está en duda su presencia para el próximo duelo frente a Once Caldas.



"Lo de Vargas es un problema que tuvo antes de jugar contra el Cali. Ya cuando llegamos acá sintió la molestia en un estiramiento... Hemos tratado de darle estos cuatro días para ver si tiene mejoría en la lesión. Ojalá le alcance, venía entrenando bien, si no está, tenemos a Breiner Paz", explicó Alberto Gamero en rueda de prensa.

Asimismo, el estratega 56 años confirmó que no contará con Mackalister Silva para el duelo del día sábado en el Campín, pues el creativo sigue recuperándose de su molestia muscular y no alcanza a llegar para el encuentro frente conjunto blanco de Manizales. El estratega no confirmó los días de baja, pero dejo entrever que la lesión no es tan grave.