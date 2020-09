¿Sí fue gratis? Banfield revela verdad de traspaso de James a Everton

Pues no fueron 25 ni 20 millones de euros. No fue ni un euro, según se supo desde Argentina. El traspaso de James Rodríguez al Everton de Inglaterra fue gratis.

El propio Banfield lo confirmó en sus redes sociales, tras explicar que hizo todas las consultas del caso, teniendo en cuenta que esperaba un pequeño porcentaje por lo que la FIFA contempla como mecanismo de solidaridad por la formación del jugador.



“Lamentablemente por el pase de James Rodríguez del Real Madrid al Everton a Banfield no le corresponde dinero. La transacción se hizo sin costo, como si fuera un jugador libre. Ya se hicieron las consultas pertinentes a los dos clubes involucrados y a los organismos correspondientes. En todos los casos nos confirmaron que el club no recibirá dinero por mecanismo de solidaridad”, señaló el tesorero de Banfield, Ignacio Uzquiza.



Información oficial acerca del pase de James Rodríguez 👉🏻 https://t.co/jOKVyDdBEt pic.twitter.com/SgU5Bk0uHW — Club A. Banfield (desde 🏠) (@CAB_oficial) September 17, 2020

¿Entonces cómo salió James de Real Madrid? Gratis. Bueno, es una manera de decirlo. Considerando que ya su vinculación tenía solo un año de vigencia y que en enero ya podría negociar como agente libre, lo que aparentemente sucedió es que adelantó cuatro meses esa condición y se fue sin dejar dinero en la caja registradora.



¿Cómo pudo permitirse Florentino Pérez la salida de un jugador valioso sin recibir nada a cambio? Una primera explicación es que no tuvo remedio: no hubo ofertas por él y su situación en la plantilla, con la firme decisión de Zinedine Zidane de no tenerlo en cuenta, era insostenible. Alguien más agudo podría pensar que el presidente 'merengue' se lo debía a James tras bloquear, hace un año, el traspaso a Atlético de Madrid por una cifra cercana a los 50 millones de euros, Puede ser... Ahora la que se va a armar entre los críticos en España por el manejo del directivo se va a poner de lujo, pues la historia de James podría repetirse con Bale.



Lo cierto es que esta averiguación que hizo Banfield por su propio interés acabó blanqueando la realidad de la transferencia de James, que a falta de la confirmación oficial de Everton, no habría sido por los 25 millones de euros de los que se habló.



La tristeza es además para Envigado, que también esperaba un porcentaje al ser el club que primero confió en él, e inclusive también para Porto y Mónaco. Las cuentras alegres se quedaron en eso...