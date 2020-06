‘Sueño con ser titular, no tendría motivos para irme de Millonarios’

Aún existe un manto de de duda respecto a la continuidad de Jefferson Martínez en Millonarios. Por ello, el arquero habló en Win Sports para aclarar su situación y manifestó su deseo de continuar en el club.

Recordemos que Martínez llegó a Bogotá en junio del 2019, en condición de préstamo con opción de compra obligatoria. Hasta el momento ha disputado 12 partidos.

En primer lugar, el antioqueño aseguró que a día de hoy es jugador de Millonarios, pero su contrato finaliza el 26 de junio. Así las cosas, en el proceso de renovación “no se ha llegado a un acuerdo con el club, no por Jéfferson Martínez sino por temas de clubes”.



En este orden de ideas aclaró que “para firmar una renovación conmigo, primero deben arreglarse entre ellos” y en dicho sentido desconoce cómo avanza dicho proceso, “no sé que tan cerca o qué tan lejos van las negociaciones”.



Respecto al reajuste del tema salarial dijo: “La gente ha especulado más de lo debido, diciendo que pedí demasiada plata para un aumento, pero no, son cosas que no se han manejado de esa manera”.



Por otro lado, reconoció que “han habido acercamientos de otros clubes, no solo de acá sino del exterior”, a pesar de ello “mi primera opción es Millonarios, les di mi palabra y espero todo se solucione”. Incluso se animó a decir que “por mi parte, estoy en un 100% con el equipo”.

Justamente en cuanto a su estadía dentro del elenco albiazul, Martínez declaró que “quiero seguir porque estoy contento en Bogotá, la gente me ha tratado muy bien, tengo una excelente relación con los compañeros y por ello no tendría motivos para irme, menos si llegue con el sueño de se titular y ganar cosas”.



Recordemos que la carta de renuncia, que desencadenó todos los rumores, “es algo de protocolo que se hace en todos lo clubes” afirmó el jugador en Caracol Radio hace unos días, y su objetivo es reajustar detalles respecto al contrato original. Lo cual no significa que su deseo sea salir de la institución.