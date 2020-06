‘Me ofrecían un millón de dólares por dejarme hacer gol en Boca-River’

Hugo Gatti es nuevamente noticia por sus polémicas declaraciones. En esta oportunidad, el ex-arquero argentino reveló algunas anécdotas sobre sobornos y acuerdos de partidos en el fútbol argentino.

Recordemos que ‘El Loco’ jugó varios años en Boca Juniors y River Plate, dos equipos directamente implicados en sus crudas revelaciones.

“Me ofrecieron un millón de dólares en un Boca-River, debíamos perder y me tenía que dejar meter dos goles”, contó Gatti en el programa español ‘El Chiringuito’. Agregó incluso que el ofrecimiento se dio “en un restaurante al que iba siempre” y su respuesta, llena de ironía, fue que “dame un millón de dólares y no me meto uno, sino 70 goles”.

​Eso sí, no aclaró de quién fue el ofrecimiento, ni mucho menos el partido en que ocurrió. Lo único cierto es que dicha propuesta era poco creíble porque “en toda Argentina creo que no había un millón de dólares”.

​Por último recordó la definición del campeonato local del 78', año en que Boca perdió el título de forma “sospechosa”: “Antes corría el dinero. Yo no puedo confirmar nada porque no nunca lo vi, pero se conoce el dicho de un DT importante que le decía al directivo ‘cuando empiece el partido hablaré con el otro DT y si levanta la mano es porque está todo arreglado’. Perdimos por 4-5 goles y la gente se lo creía”.