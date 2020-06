Que racismo no prescriba: piden investigar a Chelsea por lío en los 90

La lucha del fútbol contra el racismo apunta a nueva dirección: hacer que los responsables se arrepientan, aunque haya pasado más de 30 años.

Una investigación de The Athletic asegura que el Chelsea sería llevado al Tribunal Superior por un grupo de jugadores que busca reparación por presuntos abusos racistas, en hechos ocurridos en los años ochenta y noventa.



El caso ya tuvo un avance cuando la Premier League se vio obligada a emitir una disculpa pública después de que una investigación independiente descubriera que el ex empleado Gwyn Williams había atacado a jugadores de hasta 12 años con abusosracistas explícitos



Sin embargo, un grupo de exjugadores ahora quiere ir a la corte en busca de reparación por los daños, mientras los abogados del club niegan cualquier responsabilidad.



La investigación de The Athletic afirma que la firma legal Keoghs está luchando para impugnar los casos, en lugar de decirles a los demandantes que tomen medidas individualmente contra el ex entrenador juvenil.



No es la primera vez que el Chelsea está involucrado en un escándalo, pues el año pasado reconoció casos de abuso sexual infantil a manos del ex entrenador Eddie Heath.



Williams, quien pasó 27 años en Stamford Bridge en distintos cargos, ha negado esas presuntas malas actuaciones y ha dicho que es un intento de convertirlo en chivo expiatorio sobre la base de acusaciones parciales y falsas.



Pero el informe independiente ordenado por Chelsea sugiere que de varias fuentes hay voces que afirman que Williams había usado repetidamente términos despectivos hacia los jugadores negros.



El caso sigue su curso ante los tribunales y cuenta con la simpatía de todos los actores de la Premier, incluso de la Fifa, para llegar a la verdad, lo que sería un paso firme en la lucha contra el racismo en el fútbol.