Millonarios, el más afectado de Bogotá por la cuarentena estricta

Este 31 de julio empezó la última fase de cuarentena estricta obligatoria en Bogotá, que se dividió en tres grupos de localidades por medio de fechas. Este viernes inició en Engativá, Suba y Barrios Unidos, que no podrán salir salvo las pocas excepciones en estos sectores hasta el 14 de agosto.



Hasta allí, todo normal. Sin embargo, los clubes de Bogotá han tenido problemas por este tema y ahora entró a cuarentena Suba, localidad en la que se encuentran viviendo la mayoría de futbolistas de los equipos de la ciudad: Millonarios, Santa Fe y La Equidad.

Aunque Santa Fe y La Equidad pueden seguir con entrenamientos individuales, Millonarios no lo podrá hacer. Los clubes enviaron peticiones al IDRD y la Alcaldía buscando permisos, pero hasta el momento la respuesta ha sido negativa.



Millonarios, por su parte, es el club más afectado y tuvo que suspender prácticas debido a que su sede está en la localidad de Suba. La situación no es fácil, pues hasta el momento desde la parte de la Alcaldía han negado los permisos para el club y cambiar de sede no está en las opciones, pues se necesita tiempo para aprobación de sanidad y demás temas del protocolo para bioseguridad de jugadores y demás integrantes del club.