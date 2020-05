'Hay más miedo a la altura en Bogotá que a jugar contra Millonarios'

Óscar Córdoba pasó por Millonarios y fue uno de los arqueros más representativos que tuvo Colombia en su historia, siendo gran figura en la Selección y en Boca Juniors.



Ahora, el exportero se desempeña como comentarista deportivo y allí ha tirado algunos dardos contra Millonarios por su actualidad, pues no ha sido la mejor en los últimos años. Esta vez, lanzó hacia el lado de los torneos internacionales.

“Millonarios hace mucho tiempo no es trascendental a nivel internacional, entonces no lo tienen como referente. La gente sabe que vienen a jugar a Bogotá contra Millonarios y le tienen más miedo a la altura que a Millonarios y eso no puede ser”, dijo el exarquero en ‘Rincón Capitalino’.



Finalmente, Córdoba mencionó a su rival de patio, Santa Fe, y comparó que el club rojo viene de ganar la Copa Suramericana recientemente (2015).



“Es más, la gente reconoce más a Santa Fe porque viene de ser campeón de la Copa Suramericana hace poco”, finalizó.