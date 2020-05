Las palabras de Mourinho al banquillo de Millonarios luego del 8-0

Millonarios tiene un triste recuerdo que le generó burlas y críticas luego de ser goleado por 8-0 contra Real Madrid en 2012, luego de jugar un partido en honor al Trofeo Santiago Bernabéu, como un homenaje a Alfredo Di Stéfano.



En ese entonces, el club blanco, como es costumbre, contaba con figuras y parte de los mejores jugadores del mundo, aunque haya jugado con la suplencia. Un dato no menor es la presencia de José Mourinho en el banquillo blanco, quien dejó una importante anécdota ese día.

Jhonny Ramírez, exjugador de Millonarios, confesó en ‘Otro Podcast Más’ que el técnico portugués, luego de la imponente goleada, visitó el camerino de los azules y les dejó unas palabras de consuelo tras el compromiso disputado en el Santiago Bernabéu. También, habló del partido, de lo que vivieron y más anécdotas, incluyendo jugadores rivales que se les burlaban.



El partido y más:



“Si es por ellos (Real Madrid) nos hacen 10 goles, ellos nunca bajaron y nos sentíamos impotentes ante el resultado. Hay códigos de camerinos que no se dicen, pero fallamos al salir a jugar mano a mano con el Real Madrid, nos creíamos el Barcelona y no lo éramos. Íbamos muy bien y el profe (Hernán Torres) en su ignorancia, hay que ser sinceros con esto, era para ir y resguardarnos un poco. Pero él nos dice allá que vamos a jugar mano a mano, Millonarios no se le esconde a nadie y nosotros creímos esta situación (…) donde nos metan la titular nos meten 16. Fue duro porque volvimos siendo la burla del país, sacar la cabeza después del momento tan complicado fue difícil, pero tuvimos el carácter para salir”.



Lo que vino después del partido:



“Empezamos sin miedo y sin reproches así nos gozaran en todos los estadios con el ‘8-0’. Supimos afrontarlo y nos fuimos derecho y salimos campeones, hicimos un gran torneo. Conseguimos un sueño que mucha gente anhelaba con la estrella 14”.



Futbolistas que se burlaban:



“Yo era un poco conflictivo en la cancha… No faltaba el que nos decía, no sé si era de Junior que nos decía, que nos habíamos ‘mamado 8’ que qué íbamos a hablar. Son cosas que pasan y que hoy en día nos reímos”.



Las palabras de Mourinho tras la goleada:



“Él fue todo un caballero (Mourinho), además que conocía a Wason (Rentería) porque él jugó en el Porto con Mourinho. El técnico fue al camerino a saludarlo al finalizar el encuentro, los saludó y nos da unas palabras diciéndonos que eso era un resultado de juego, que ese no era Millonarios porque él venía mirándonos, ellos son unos estudiosos del fútbol y nos dijo que era un partido irregular, anormal, y que eso no volvía a pasar porque él sabía de la calidad de jugadores que éramos y de lo que veníamos haciendo, que realmente fue un momento desafortunado. Él entró al camerino y nos dijo esas palabras, fue algo bonito”.