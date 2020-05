'Tiene más personalidad mi perro que Pinto; le faltó el respeto a uno'

Jorge Luis Pinto ha sufrido varias críticas desde Honduras luego de su paso por la Selección. Ahora, otro exfutbolista le lanzó con todo luego de un problema que hubo con los dirigentes de este país en temas deportivos.



Julio César León no tuvo piedad y arremetió contra el DT colombiano luego de su paso por el seleccionado centroamericano.

“Los técnicos cobardes que estuvieron no tuvieron personalidad de llamarme. Tiene más personalidad el perro mío que Pinto. Es más valiente un ratón delante de un gato que Pinto ante los federativos. Yo lo respeto, él tiene su capacidad, pero acá nunca demostró personalidad, le faltó el respeto a uno, relegó y minimizó a otros jugadores, mientras que otros se callaron y se quedaron con la cola entre las patas”, empezó diciendo León en una entrevista con ‘futbolcentroamerica’.



Por otro lado, también estalló por lo que ganó el entrenador colombiano y ‘lo que dejó’ en temas deportivos luego de su paso por Honduras.



"Yo le pedí una oportunidad a través de la prensa de unos dos partidos a ver si tenía el nivel. Pero yo era mata negocio para algunos federativos que querían vender jugadores. Pinto solo vino a hacer desastres, lo que la gana se podía traer un mejor entrenador y otras cosas más importantes, Dios santo, 50 mil dólares, un millón y medio de pesos mensuales, cuantos millones se llevó sin haber hecho un carajo, sin haber dejado nada. ¿Dejó jugadores hechos? No dejó nada. ¿Les enseñó algo? No les enseñó nada", concluyó.