¿Al fin con quién? Encrucijada de Jefferson Martínez con Millonarios

Millonarios ya contrató a Christian Vargas como nuevo arquero y reemplazo de Wuilker Faríñez tras su salida al Lens de Francia. El segundo portero era Jefferson Martínez, quien actualmente tiene la incertidumbre de su futuro.



El portero venía a préstamo desde Envigado y el club azul debía ejecutar la opción de compra. Incluso Enrique Camacho, dirigente de Millonarios, confirmó que el jugador se quedaba en el equipo por esta razón.

Tras el fichaje de Vargas, empezó la polémica en el futuro de Martínez, pues desde el conjunto embajador se afirmó que el jugador habría renunciado, por lo que no se hizo la compra y debía volver a Envigado, quien sería dueño del pase.



Envigado, desentendido, culpó a Millonarios de esto. Para Envigado, el jugador debe ser comprado por el club azul, pues se tenía el acuerdo tras el préstamo, pero dicha compra no se ejecutó. Ahora, el portero que tuvo varios partidos en los embajadores habló sobre su actualidad y mostró su inconformismo por la incertidumbre de su futuro.



“Envigado dice que yo pertenezco a Millonarios, Millonarios dice que no pertenezco al club. Millonarios, a raíz de la no renovación que yo hice, dice que el contrato ya no es válido, ahí ya viene un problema legal que esperamos que se solucione rápido, porque el perjudicado soy yo, que no puedo fichar con ningún equipo. Siempre manifesté lo que era realidad. Una de las posibilidades es hacer una solicitud para que el jugador quede libre. La libertad es una de las posibilidades, entonces ahí hay que hablar para que yo quede libre", dijo el guardameta en 'Blog Deportivo - Blu Radio'.



Ahora, resta esperar en qué termina este dilema para el portero, que sigue sin conocer su equipo y podría quedar libre. Por otro lado, se rumora que Envigado podría demandar a Millonarios por el contrato de Jefferson Martínez, aunque no se ha hecho oficial hasta el momento.