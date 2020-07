Las cuatro salidas confirmadas por Millonarios: ¿Los extrañarán?

Millonarios sigue anunciando salida de jugadores, que no contarán para Alberto Gamero y por eso no les ha sido renovado su contrato, ya que finalizó este 30 de junio. A las salidas de los extranjeros Wuilker Faríñez (arquero venezolano) y José Ortiz (delantero costarricense), se confirmó la salida de otros cuatro futbolistas.



Se confirmó que no se llegó a buen término con el portero Jefersson Martínez, quien tenía opción de quedarse y ser comprado del Envigado; además, Óscar Barreto tampoco continuará, pues el volante bogotano ya había expresado su deseo de cambiar de rumbo.



Además, los defensores José Luis Moreno y Deivy Balanta tampoco seguirán en el club embajador, pues su rendimiento no fue el mejor. Justamente los hinchas han comentado en redes sociales, que la salida de los zagueros era lo más oportuno para el equipo. ¿Extrañarán a alguno?