Millonarios ya tiene fecha para recibir a su ‘refuerzo’ en la defensa

Millonarios empieza a rearmarse después de confirmar varias salidas del plantel que dirige Alberto Gamero, y solo recibir a Christian Vargas como nuevo arquero. Una de las zonas que está pendiente de cubrir es en la defensa, y por eso llegan buenas noticias para el club bogotano.



En las últimas horas se confirmó el vuelo humanitario para un hombre que llegará a reforzar la zaga central, aunque es un viejo conocido de la casa. El uruguayo Matías de los Santos ya fue notificado para retornar a Colombia el próximo sábado, 11 de julio, desde Buenos Aires (Argentina).



El defensor uruguayo estuvo a préstamos en Vélez Sarsfield, pero el club de Liniers no tomó la opción de compra de los derechos del zaguero y deberá regresar a la disciplina albiazul.



Por ahora, no se habla de otros refuerzos; pero sí hay posibilidad de que otro ex Millonarios vuelva al equipo: justamente el defensor central Pedro Franco, que tiene voluntad de regresar.