Se despachó: el audio que le envió Jaramillo a Pinto tras la polémica

La novela de Felipe Jaramillo y Jorge Luis Pinto parece llegar a su fin, pues en 'Nexo ESPN' se filtró el audio que el futbolista le habría enviado al exentrenador de Millonarios pidiéndole disculpas y mencionando que todo fue tergiversado.



En una supuesta nota de voz, el futbolista de América mencionó que no quería quedar en malos términos con Pinto y que cambiaron sus palabras en la entrevista que dio.

"Profe, buenas noches. ¿Cómo esta? No debe querer oírme, pero con todo esto que salió y yo no me había dado cuenta, lo más sensato era escribirle. Yo no había visto todo lo que estaban diciendo. Ayer por la mañana, yo di una entrevista, pero yo no dije que usted no nos daba descanso o que usted no era buen entrenador. Yo no dije eso. Lo único que yo sí dije es que nosotros intentamos llegar a un acuerdo y que no se pudo por ambas partes. Todo lo están tirando por otro lado, por el lado malo. Han tirado cizaña y hacer cosas para que yo quede mal", dijo.



Por otro lado, finalizó disculpándose y enviándole su mejor energía a Jorge Luis Pinto, quien hasta el momento sigue sin equipo oficial para dirigir.



"Yo me siento apenado porque vi las entrevistas que le hicieron a usted y esto no es justo para ambos, que por cosas que se inventen y le cambien el sentido total de las cosas vayamos a quedar con esa espinita. Le mando el mensaje para disculparme si en algún momento si le ofendieron esas cosas que salieron, ni me quiero meter a redes porque son cosas que no valen la pena; son comentarios mal intencionados. Me siento muy apenado con usted. Usted me conoce, pasamos buenas y malas, yo nunca fui así con usted así que le digo que las cosas no se las tome a pecho porque más de la mitad que salió fue mentira", finalizó.