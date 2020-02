La opinión de Silva y Duque sobre el problema Pinto-Jaramillo

Este jueves, Felipe Jaramillo y Jorge Luis Pinto fueron el blanco de la polémica por sus declaraciones, cada uno en medios de comunicación diferentes. El volante habló de cómo fue el 2019 con el entrenador y este respondió fuertemente eludiendo las acusaciones del jugador.

Millonarios, que ya no cuenta con ninguno de estos dos, jugó este jueves contra Always Ready y lo venció por 2-0 en la Copa Suramericana. Luego de este encuentro, a dos jugadores referentes de esta plantilla se les preguntó por estas declaraciones, aunque poco tuvieron por decir.

El primero fue Mackalister Silva. El volante, que siempre ha señalado que el problema del 2019 fue culpa de los jugadores, se reafirmó en sus declaraciones y no se acercó a ninguna de las dos posturas.

“Cada quien tiene su punto de vista y, tal como lo dije cuando nos eliminaron, nosotros fuimos los que quedamos en deuda con un técnico de la categoría del profe Pinto. Cada quien habla lo que quiere hablar, nosotros lo único que tenemos es agradecimiento hacia él", dijo en la zona mixta del estadio El Campín.

Jhon Duque fue otro de los futbolistas al que le preguntaron sobre este problema. El capitán del 2019 y del 2020 tampoco quiso ahondar en el tema.

“No estoy enterado del tema, no sé qué pudo haber dicho, no opino al respecto. Creo que es un ciclo que ya pasó, estamos en un nuevo proyecto. No me concierne hablar de un proyecto que ya pasó", dijo el bogotano.