Jaramillo, directo: Pinto no escuchó y provocó crisis de Millonarios

Felipe Jaramillo quiere hacer borrón y cuenta nueva en su carrera y tal vez por eso ha ido sacando todo lo que tenía guardado tras su paso por Millonarios.

El jugador había contado en las últimas semanas que no solo tuvo problemas de adaptación a Bogotá sino que además los directivos del azul se demoraron tanto para asegurar su continuidad que casi precipitaron la decisión de su salida.

Pero este jueves sorprendió con más revelaciones sobre su estadía en el equipo de la capital y, en entrevista con el programa Zona Libre de Humo,

fue crítico con los métodos de Jorge Luis Pinto.



Tras las dos eliminaciones en la fase Todos contra todos de la Liga las dudas apuntaron al DT: "Si los entrenadores no jugaron fútbol, no van a entender al jugador. Nosotros tratamos de llegar a un acuerdo con Pinto, para las jornadas de entrenamientos largas, pero no fue posible. A lo último el equipo físicamente estaba fatigado", confesó.



Sin embargo, según su versión, no es cierto que los jugadores se 'pararan' para provocar la salida del entrenador: "No sé porque se dijo que en Millonarios yo lidere un supuesta parada del plantel contra Pinto, tal vez malinterpretaron que en una entrevista, yo dije que había jornadas de entrenamientos largos, pero yo soy el primero que trabaja".



Ahora Jaramillo quiere pasar la página y prefiere concentrarse en su actualidad con América, equipo por el que está dispuesto a sacrificarse en otra posición distinta (zaguero central) para cubrir la emergencia de la ausencia de Segocia: "Me siento más cómodo jugando de volante 5 porque creo que puedo ayudar a sacar el equipo, pero si el profesor me necesita de central, lo hago porque es un posición que conozco perfectamente", dijo.



Ya palpita el clásico del próximo sábado contra Cali, en Palmaseca: "El profesor Guimaraes nos dijo que no podemos seguir regalando puntos allá. Ellos tienen un equipo fuerte, pero nosotros tenemos ganas de ganar".