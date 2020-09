¿Quién reemplazará a Mackalister? Hay pistas sobre el candidato

Millonarios dejó buenas sensaciones en el regreso a competencias tras el empate 1-1 frente al Deportivo Cali en el Estadio Palmaseca. Sin embargo, hay un tema que no deja de preocupar a Alberto Gamero, y son las lesiones. En el partido del regreso, David Mackalister Silva sufrió una lesión muscular la cual lo sacó del partido a los 20 minutos, y además lo dejó por fuera del próximo encuentro del conjunto embajador.

Ahora, con la mira puesta en el sábado para enfrentar en condición de local al Once Caldas, Alberto Gamero ya piensa en el equipo que va a alinear en el Campín, y ante la duda sobre quién será el reemplazo de Silva en el once inicial, el estratega samario dejó entrever el jugador indicado para sustituir al volante en el club albiazul:



"Uno cuando hace variantes, intenta no hacer muchas. Entonces debemos mirar quién reemplaza a Mackalister. Diego Godoy conoce bien la posición, tenemos que buscar la variante de Mackalister, estoy buscando uno que tenga más manejo, Salazar, Godoy por dentro; Jorge Rengifo o Quiñónez por fuera", señaló Gamero en rueda de prensa

Asimismo, Cristian Arango también dio pistas sobre el esquema que usará Gamero en la próxima fecha, el delantero aseguró que seguirá de '9' y no bajará a jugar de mediapunta, y al igual que el DT, mencionó que Diego Godoy es el jugar que mejor se adapta a esa posición.



"El profe Gamero tiene una ideología, el modulo lo ha probado en varias circunstancias. Seguiré de '9', no bajaré a reemplazar a Mackalister... Hay buenos jugadores que se pueden utilizar en esa posición, varios jugadores podemos ocupar ese lugar. Godoy puede jugar ahí, la decisión la tiene el profe y lo que él decida será lo mejor para el equipo", precisó el 'Chicho' en rueda de prensa.

Así las cosas, todo indica que Gamero mantendrá tres volantes en la zona medular, y el encargado de suplir a Mackalister Silva en la posición sería Diego Godoy. El paraguayo, quien en el partido pasado frente al Deportivo Cali estuvo sobre la banda izquierda, pasaría a jugar en el interior, y entre Jorge Rengifo y Eliser Quiñónez podría estar la novedad por el sector izquierdo.