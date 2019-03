‘Tenemos la obligación de ganar en el Atanasio’: William Arboleda

Como el hijo pródigo, William ‘Alex’ Arboleda regresó al ‘poderoso’ de la montaña con la ilusión de brillar en la generación de fútbol para que Independiente Medellín regrese a los primeros lugares de la Liga. Frente a Santa Fe, se espera que Arboleda pueda actuar más de los 70 minutos que disputó frente a Rionegro.

“Siempre he tenido la esperanza de que volvía a jugar, no venía en buen ritmo y debía ponerme a punto para mostrar mis condiciones, me siento bien, pero cada día debemos seguir trabajando y aportándole al equipo en cualquiera de las posiciones donde puedo jugar”, precisó el volante.



Sobre el encuentro del próximo domingo contra el equipo cardenal, Arboleda sostuvo que es “un partido para nosotros muy importante, nos da confianza haber ganado en la fecha anterior. Queremos clasificar y para eso debemos seguir sumando y este partido será una linda oportunidad de hacerlo con nuestra gente. Independientemente de la racha negativa, Santa Fe es un rival difícil, nosotros no nos podemos confiar. Se le puede jugar y aprovechar las falencias que tengan”.



Además, “tenemos la obligación de ganar en el Atanasio. La victoria de Rionegro nos motiva para continuar sumando puntos en la tabla”.



Precisamente sobre la última victoria conseguida en el Oriente Antioqueño, el jugador poderoso remarcó que “además de atacar, hay que variar las posiciones dependiendo si tenemos o no la pelota. Tenemos que seguir mejorando y buscar jugar bien. Para nosotros fue importante volver a ganar, se descansa porque teníamos una semana larga para fortalecernos más. La idea es continuar en esta senda”.



Medellín tuvo tiempo para encarar una serie de entrenamientos donde se fortaleció la defensa y la pelota quieta, un arma interesante para desequilibrar el marcador en partidos cerrados. “Toda esta semana he practicado la pelota quieta, es un ejercicio que debemos seguirlo haciendo, para aprovechar tan pronto tengamos esa opción”, sustentó.



Como enganche, William Arboleda ha sido el llamado para ser socio de Andrés Ricaurte en la elaboración de juego del DIM. Sobre Germán Cano el delantero del equipo rojo, para Arboleda es importante que “Germán (Cano) es el ‘9’, nosotros debemos jugar más por la banda para que él no salga de su zona, nuestra obligación es llevarle la pelota también”, explicó.



Finalmente, el jugador está comprometido para este tercer ciclo sea el definitivo para escribir historia con el equipo que lo lanzó al profesionalismo. “Con 28 años maduré más, tengo una familia que te ayuda a sentar cabeza. Es un plus que me motiva a trabajar más fuerte”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín