Tolima ya hizo lo suyo en Copa, ahora le toca en Liga: recibe a Huila 

Deportes Tolima viene motivado tras ganar por 1-0 contra Atlético Paranaense en Copa Libertadores esta semana, victoria que lo dejó como líder de su grupo, el G. Este viernes, a las 7:45 p.m., jugará contra Atlético Huila por la fecha 9 de la Liga I-2019, en el Manuel Murillo Toro.

Mientras en las redes sociales los aficionados han hablado de tomarse las oficinas de la institución de Huila debido a los pobres resultados deportivos, también se especula con que el técnico Dayron Pérez realizará varias novedades en su equipo titular de cara al compromiso de este viernes en el Murillo Toro frente al Deportes Tolima.



Conocimos que varios de los referentes del equipo como Michael Ordoñez, Jorge Aguirre, Diego Barreto el paraguayo y el capitán Luis Felipe Cardoza no fueron incluidos en la nómina viajera.



Huila que corridas ocho fechas de la Liga, aún no encuentra un patrón de fútbol definido poco a poco va consumiendo los ahorros del descenso y hoy aparece en la tabla general en el puesto 18 con tan solo seis puntos de 24 disputados. Claro que lo más preocupante es la pérdida de puntos como local, pues de los 12 disputados solo logró sumar cinco.



Pese a los resultados negativos, los jugadores creen que esto cambiará. Así lo piensa Carlos Mosquera el arquero titular del equipo opita.



“La situación no es fácil y nosotros lo sabemos, pero no nos podemos desesperar, ni perder la fe. Sé que estamos pasando un momento difícil en lo deportivo pero como equipo estamos unidos y eso es lo más importante. Necesitamos que los medios y la opinión nos arropen porque hoy es muy fácil atacarnos por el presente que vivimos y lo entendemos. Sabemos de las condiciones del rival que vamos a enfrentar este viernes, pero confiamos en que pueda ser el despegar de nuestro equipo” Sostuvo Mosquera.



Entre Deyman Cortes el juvenil que estuvo con Colombia en el Mundial Sub 17 de la India y Emerson Córdoba uno de los goleadores del torneo nacional Sub 20, estará el hombre en punta que utilizará el técnico antioqueño Dayron Pérez. Recordemos que para el juego de este viernes tampoco fue convocado el delantero Cristian Steven Cangá.



Alineación probable:



Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, Jhony Mostasilla, Leyvin Balanta; Yeison Gordillo, Larry Vásquez, Maicol Balanta, Alex Castro; Luis Nery Caballero, Diego Valdés.



Huila: Carlos Mosquera; Elacio Córdoba, Víctor Moreno, Jean Pestaña, Diego Sánchez; Diego Moreno; Kevin Salazar, Jean Carlos Becerra, Kevin Agudelo, Michael López; Emerson Córdoba.



JOSÉ DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva