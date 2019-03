Atlético Nacional, sin margen de error en Liga: 'visita' a Medellín 

Independiente Medellín recibe al Atlético Nacional, por la décima fecha de la Liga I-2019. Encuentro a disputarse desde las 3:15 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. Con tres empates y una derrota en los últimos 4 partidos, los ‘verdolagas’ llegan al clásico antioqueño con la necesidad de ganar para recortar la ventaja en la tabla de posiciones. Se medirá a un DIM que no pierde como local desde hace más de un año y acumula dos triunfos de manera consecutiva.

El buen fútbol y la generación de juego a los dirigidos por Paulo Autuori no le está alcanzando, aunque tienen dos partidos pendientes, Nacional hace más de un mes no gana y la preocupación por los resultados va creciendo a medida que avanza el campeonato.



“Medellín tuvo un gran semestre el año pasado, tiene jugadores con jerarquía y hay que respetarlo. Su presente se debe a que el fútbol no es constante. Por eso yo le digo a los jugadores que hay que estar, no llegar. En el momento de la definición de la competencia queremos estar en buenas condiciones”, comentó el técnico Paulo Autuori quien debutará en el derbi de Antioquia.



Al igual que el DT brasileño, seis jugadores de Nacional jugarían su primer clásico antioqueño: José Fernando Cuadrado, Nicolás Hernández, Brayan Rovira, Hernán Barcos y Pablo Ceppelini, precisamente el uruguayo confía en hacer un buen trabajo y conseguir el tercer triunfo en la Liga.



“Sabemos que en el partido anterior hicimos un buen trabajo, debemos seguir por esa senda para que lleguen los goles”, indicó el volante charrúa.



En cuanto a lo que viene en este partido, Ceppelini precisó que “pensamos solo en ganar. Miramos la tabla y el objetivo es comenzar a sumar de a tres puntos. En el clásico debemos ser fieles a nuestra identidad, siempre es importante meter garra en los partidos”.



Dos novedades realizó el técnico Autuori en su nómina de concentrados con respecto al partido anterior contra Millonarios. Regresa Hayen Palacios en lugar de Christian Mafla y Yerson Candelo estará en lugar del suspendido Jeison Steven Lucumí.



Alineaciones probables:



Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Nicolás Hernández, Deiver Machado; Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Pablo Ceppelini; Yerson Candelo, Vladimir Hernández, Hernán Barcos.



D.T.: Paulo Autuori.



Hora: 3:15 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot



Árbitro: Bismarcks Santiago (Atlántico).



TV: WIN Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín