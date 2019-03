‘El llamado a la Selección es gran aliciente para mí’: Deiver Machado

Como un premio a su buen nivel llegó el llamado de Deiver Machado a la Selección Colombia para los partidos amistosos frente a Japón en Yokohama el próximo 22 de marzo y en Seúl contra Corea del Sur el 26. El jugador que llegó a mitad del año pasado del fútbol belga, ha sido uno de los determinantes para el esquema de Paulo Autuori. Tras su convocatoria, Machado habló con los medios de comunicación, donde manifestó su alegría por ser ‘tricolor’.

“El llamado a la Selección es un gran aliciente para mí. No he hablado aún con (Carlos) Queiroz, pero si me di cuenta que estuvo en el estadio. Hicimos un buen partido, lastimosamente no conseguimos el resultado que queríamos, ahora pensamos en el partido contra Medellín, confiamos en nuestra calidad para obtener tres puntos más”, precisó Machado.



“Gracias a Dios he podido levantar el nivel día a día, tanto en lo personal como en el grupo. Ahora tenemos un clásico por delante, debemos hacer las cosas bien y afrontarlo de la mejor manera”, agregó el lateral que se perderá los partidos de Liga frente a Deportivo Cali y Cúcuta Deportivo.

Sobre la competencia que tendrá en el combinado nacional, Deiver comentó que “hay una disputa fuerte, pero sabemos las condiciones que cada uno tiene, espero hacer lo mejor y dejar que el técnico tome la decisión de poner el que mejor esté”.



Entrando en materia del clásico antioqueño del próximo sábado, Machado señaló que “Será un partido cerrado, debemos tener tranquilidad y la paciencia para saber atacarlos. Intentar por el centro y las bandas que es donde han tenido déficit”.



En cuanto a su rendimiento personal, el ex jugador de Millonarios precisó que “cada día debemos exigirnos, todavía falta mucho más por dar, estamos crudos y queremos estar en lo más alto de la tabla”.



Una de las razones de su mejoría en el nivel futbolístico, ha sido la confianza que le ha brindado el técnico Paulo Autuori, la clave ha sido que “el ‘profe’ (Autuori) nos da una idea y la libertad de elegirla, el énfasis ha sido en tomar la decisión correcta”, indicó.



Una buena batalla será con Elvis Perlaza, un jugador que le da mucha salida al conjunto ‘poderoso’, sobre ese duelo, Machado destacó que “debemos tener precauciones, ellos salen mucho y nosotros debemos esperar para atacar sus lados más débiles. Es un clásico y queremos ganarlo”.



Finalmente, el jugador no tiene claro su futuro, debido a que en junio se vence el préstamo con Nacional y deberá retornar a Bélgica, aunque todavía no hay conversaciones con los directivos verdolagas en prolongar un vínculo y estarían esperando como continúa su trabajo para tomar alguna decisión.



Tanto Deiver como Helibelton Palacios, partirán al lejano oriente este sábado en la noche. Su itinerario comprende la ruta Medellín – Bogotá – Bogotá – París y en Europa conectarán un vuelo hacia tierras japonesas.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín