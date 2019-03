3 temas en común: así opinan los técnicos sobre el clásico antioqueño

Este sábado, Medellín y Nacional se enfrentarán en un nuevo clásico antioqueño. A las 3:15 p.m., el Atanasio Girardot vibrará con este icónico partido del fútbol colombiano.



Así hablaron del rival

Los entrenadores de ambos clubes se refirieron a este partido, que vuelve a tener un enfrentamiento entre técnicos extranjeros.



Zambrano destacó las virtudes de su rival, pero también indicó cómo le podrá hacer daño. “Tenemos que ser precavidos, atrevidos e inteligentes. Cuando nos toque defender un marcador, debemos hacerlo con soltura, si estamos por debajo en el marcador, salir con el deseo de marcar. Una no es más que la otra, son igual de importantes”.



Paulo Autuori señaló que “Medellín tuvo un gran semestre el año pasado, tiene jugadores con jerarquía y hay que respetarlo. Su presente se debe a que el fútbol no es constante. Por eso yo le digo a los jugadores que hay que estar, no llegar. En el momento de la definición de la competencia queremos estar en buenas condiciones”.

Lo que piensan del clásico antioqueño

Este será el segundo clásico para el ecuatoriano, el anterior fue en octubre pasado, cuando el ‘poderoso’ superó 2-1 a Nacional con goles de Germán Cano y Larry Angulo. Zambrano lo recordó con cariño y confía repetirle la dosis a su clásico rival.



“Recuerdo el semestre pasado cuando viví por primera vez ese partido tan especial. Esa vez hubo rendimientos importantes como el de Larry Angulo. Muchas cosas han pasado desde aquel clásico, jugamos una final, potenciamos jugadores y vivimos un momento muy especial. Si ganamos este clásico, sumamos tres puntos más que nos sirve para acortar distancias y pasar al rival de la ciudad”, expresó el DT rojo.



Para Autuori este será su primer clásico antioqueño, pero confía en que sus jugadores darán los resultados que él espera para este crucial.



“Uno comete errores y lo transmite para los demás, perdimos un jugador importante. No lamento los jugadores ausentes y motivo los que van a estar, entre Yerson (Candelo) y Jean Lucas (Rivera) son buenos jugadores y opciones para tomar en cuenta”, dijo el brasileño.

Cómo será el clásico…

Zambrano no dio a conocer los hombres con los que afrontará este partido, pero sí dio luces de cómo planteará el partido.



“La nómina tipo está, hemos variado muy poco y muchas razones han sido por necesidad. El juego por las bandas es algo que Nacional ha tenido en los últimos años como su ADN. Los laterales o extremos se suman bien al ataque y nosotros debemos tener un dispositivo para tomar nuestras precauciones. En cuanto al juego interno, tenemos jugadores con buen desgaste y que generan una consistencia importante. Si sumamos otro volante tendría una mejor consolidación en el medio”, contó.



En cuanto al juego que pretende desarrollar con su equipo el próximo sábado en el Atanasio, Autuori expresó que “en todas las canchas respetamos nuestra misma idea de juego, sabemos que es un clásico y la mejor manera de respetar a un rival, es jugando de la mejor manera que uno pueda. Estoy satisfecho como estamos jugando y soy optimista para lo que viene en el futuro”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín