‘Este semestre me ha costado, debo trabajar’: Germán Cano

Ya son 6 goles los que Germán Ezequiel Cano suma en la Liga I-2019. De los cuales, los últimos dos sirvieron para que Independiente Medellín sumara seis puntos y escalara puestos en la tabla de posiciones. Con la mirada puesta en el clásico antioqueño, el argentino sube la apuesta y ahora le apunta a ser el máximo goleador ‘poderoso’ frente a Nacional, donde está a cuatro goles de Jorge Horacio Serna, quien con 9 tantos comanda esa tabla.

“Voy paso a paso, no me conformo con nada, mientras el equipo gane y encontremos la calidad en el juego. Me encanta hacer goles, es lo que mejor sé hacer y esperemos que el próximo clásico sea una victoria para nosotros”, comentó Cano.



Sobre la recuperación del equipo en estos últimos tres partidos, donde consiguió 7 de 9 puntos, el delantero expresó que “estos diez días nos sirvieron para seguir trabajando y fortaleciéndonos. Sabíamos que, si los compañeros mantenían el cero atrás, en cualquier momento podíamos marcar y hacer la diferencia. Por suerte fue así frente a un rival muy fuerte, por eso fue importante sacar el cero, porque en el fútbol colombiano los partidos se están haciendo más difíciles. Es muy importante seguir de esta manera”.



Además, “tenemos que recuperarnos y trabajar muy duro durante esta semana clave para el resto del torneo. Venimos haciendo las cosas bien y esperamos continuar por esta senda. Este equipo va a pelear grandes cosas”.



En cuanto al grupo comandado por Octavio Zambrano, el máximo goleador del DIM señaló que “tenemos un gran equipo que día a día demostramos grandes cosas. Tenemos una base, una idea de juego, estamos dejando todo en la cancha y eso será importante para lo que viene”.



Sobre el frente de ataque ‘rojo’ y la toma de decisiones dentro del área, Cano indicó que “los partidos te dan la tranquilidad, si estás tranquilo y trabaja bien, las cosas se van dando solas. En este semestre me ha costado, debo trabajar en definición. No todos los días son navidad”.



Finalmente, proyectó lo que se viene en el partido contra Nacional, donde expondrán un invicto en el Atanasio de 24 partidos, poco más de un año sin conocer la derrota. “estamos pensando en que el clásico debemos ganarlo, esperamos que la gente nos siga acompañando”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín