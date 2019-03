Junior no levanta en Copa: cayó 1-0 con San Lorenzo y Almirón se salvó

Junior perdió su segundo partido en esta Copa Libertadores este miércoles, cuando visitó a San Lorenzo y terminó con una derrota por 1-0. El equipo de Luis Fernando Suárez terminó con 10 jugadores y no ha sumado ningún punto en este torneo.

La primera acción del partido llegó para el equipo colombiano. Luis Narváez recibió el balón y desde fuera del área remató con potencia hasta el arco de Fernando Monetti, quien detuvo el balón dos oportunidades.



Pocas acciones se generaban en los arcos del Nuevo Gasómetro y el balón se peleaba en el centro del campo. Fue hasta el 26 que llegó una acción de Andrés Rentería que bien tapó Sebastián Viera.

Pero todo se desequilibró a los 29 minutos. Cuando el balón salía en dirección a saque de banda, Gabriel Fuentes esperó a Damián Martínez y le pegó un codazo que le mereció la tarjeta roja.

Pero Junior no bajó el ritmo y se atrevió a pisar el área de San Lorenzo, aunque no había profundidad en sus ataques. Lo que sí lograron los argentinos al minuto 40, cuando un remate de Fernando Belluschi desde fuera del área terminó en una atajada de Viera, que terminaron despejando los defensas.



En la parte complementaria Junior siguió buscando el área de Monetti, pero cada vez era menos peligroso para Monetti, quien gritaba con insistencia a defensas.



Luis Fernando Suárez buscó variantes ofensivas y mandó al campo a Freddy Hinestroza en el lugar de Luis Carlos Ruiz. Con pocos minutos en el campo, Luis Díaz se la cedió al volante, pero este no remató de primera intención y dilapidó una buena acción de ataque.



La respuesta de los argentinos fue inmediata y, en la siguiente acción, Román Martínez remató de media distancia y venció a Viera para decretar el 1-0.

EL GOLAZO DE ROMÁN MARTÍNEZ CON EL QUE TRIUNFÓ SAN LORENZO #LibertadoresxFOX | Así definió el volante del Ciclón para el 1-0 del local ante Junior.



¡Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/glf7UxqCek — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 14 de marzo de 2019

La impotencia se apoderó del equipo barranquillero, mientras que San Lorenzo bajó el ritmo hasta el final del partido, e incluso estrelló un balón en el palo. Además este fue el primer triunfo de Jorge Almirón desde que llegó al equipo.



Por su parte, Junior perdió su segundo partido en Copa Libertadores y cada vez es más la lejanía que toma en la tabla de posiciones de su equipo, en la que ya es último. Palmeiras es líder, los argentinos son segundos y la tercera casilla es de Melgar de Perú.