Árbitros señalados irán ante la justicia: Gallo denunciará a Perilla

Una lluvia incesante cae sobre el arbitraje colombiano. Los ex árbitros Harold Perilla, Carlos Chávez, Javier Reina y Julián Mejía aseguraron ser víctimas de acoso sexual por las más altas esferas del silbato colombiano y señalaron al ex FIFA Óscar Julián Ruiz, quien según los afectados influye en las decisiones de Ímer Machado, otro de los acusados por manoseador, y Everson González. Ha quedado en el aire la duda de los méritos que deben tener los jueces para dirigir un partido o llegar a ser internacional.



En medio de sus señalamientos, el exárbitro Harold Perilla sugirió que Nicolás Gallo obtuvo su escarapela FIFA por haber accedido a favores sexuales de parte de sus superiores.



Y este se defendió: “Obviamente son calumnias por parte de él, de tantas cosas que ha realizado y ha dicho y ya estaré pendiente, llegaré a la ciudad (Manizales) a realizar la denuncia penal, ya está montada tengo que llegar a firmar y pasarla al fiscal”, anunció Gallo.



¿Alguna vez llegó a dar favores sexuales a cambio de pitar o ser un árbitro FIFA?



Son calumnias, estoy denunciando todo lo que se está diciendo, que a través de favores sexuales, que través de coimas, pagos que realizaban para los nombramientos, que la escarapela se exigió por otros medios y no por méritos... Vuelvo a lo mismo, son calumnias, falsedades que se van a llevar en casos penales. No veo por qué lo hace con este fin, no sé si él quiere simplemente dañar o ya es un problema psicológico que pueda tener el señor.



Perilla dice que el nivel de Gallo no da para ser internacional ¿Qué piensa usted de eso?



Yo creo que a través de la Federación, la Comisión Arbitral nacional y la comisión técnica se ha realizado un proceso transparente y con una serie de filtros y requisitos que cada árbitro debe cumplir para adquirir un gafete a nivel internacional. Esto no fue hecho a través de padrinazgos, esto se hace a través de méritos, de capacidades y esto se demuestra cada día, cada vez más en la cancha.



¿Le han exigido o le han pedido favores de orden sexual para poder llegar a pitar?



Eso no existe, eso son calumnias, todo lo que él realizó a través de estos medios de comunicación son falsos, nunca tuve ningún acercamiento sexual con ninguna persona, nunca tuve que pagar ningún favor sexual para adquirir mi escarapela, todo fue a través del trabajo, conocimiento que reconocen las personas del fútbol que me conocen y saben quién soy como persona y como árbitro.



¿Conoce si algún otro arbitro o un grupo de árbitros utilicen favores sexuales?

Ningún árbitro ha llegado ni ha estado, que yo me haya enterado, pagando favores sexuales para llegar a la escarapela. Se han ganado las cosas por méritos.





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA