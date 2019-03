Bocanegra: el capitán que conducirá a Nacional en clásico antioqueño

Experiencia y liderazgo, ambas cosas te las dan los años y los partidos disputados. Daniel Bocanegra es uno de los ‘sobrevivientes’ de aquel Atlético Nacional arrollador y contundente, el tolimense se reinventó para la tranquilidad del técnico Paulo Autuori, le puede rendir como volante, lateral o central, posición en donde se desempeña y en la que emerge como el capitán verdolaga.

Previo a su clásico antioqueño número 20, Bocanegra confía en regresar a la victoria y escalar posiciones en la tabla de la Liga I-2019. “Medellín siempre es un rival duro, los clásicos son complicados, nadie te regala nada, debemos estar concentrados, seguir mejorando y sacar un buen resultado”.



En cuanto a la preparación para este partido, “hemos enfatizado en crecer con nuestro estilo de juego, estamos perfeccionándolo y la idea es mejorar a medida que juguemos los partidos”, indicó.



Además, expresó un profundo deseo “ojalá se nos abra el arco en el clásico. Hemos tenido muchas opciones de gol, en algún momento llegarán los goles”.



Sobre su lugar en la cancha, precisó que “en la parte defensiva estamos bien, Medellín tiene un buen equipo, (Germán) Cano es un gran goleador, lo tuve como compañero y se lo jodido que es. Debemos estar preparados, trabajar en equipo y que podamos ganar”.



Debido a su polivalencia, Bocanegra ha podido realizar varias funciones en la cancha, la más reciente de central por derecha tras la salida de Felipe Aguilar y la ausencia de Carlos Cuesta para integrar la Selección Colombia Sub 20. Algo que no lo preocupa, pues “me he sentido cómodo como central, en Academia Compensar jugué allí, es muy bueno rendir en todas las posiciones, aprovechar las oportunidades y la confianza que tiene el ‘profe’ (Autuori)”, sostuvo.



En cuanto a ese liderazgo en el equipo, Daniel destacó que “he aprendido durante todos estos años con Alexis (Henríquez), trato de guiar a los jugadores. Tenemos muchos jugadores jóvenes y debemos darles mucha confianza. Contamos con varios líderes como José (Cuadrado), Aldo Leao (Ramírez), Hernán (Barcos). Es un equipo en crecimiento y que avanza un buen proceso”.



Finalmente, proyectó cómo se podrá disputar este encuentro, definitivo para ‘rojos’ y ‘verdes’. “Los clásicos son diferentes, estamos defendiendo los colores, el que esté mejor, más inteligente y sepa manejar los tiempos de juego es el que sacará el resultado. Debemos tener la pelota y ubicarnos lo más lejos de nuestro arco”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín