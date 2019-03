‘Esperamos dar espectáculo, juego y alegría’: Diego Arias

Este sábado será el primer clásico antioqueño donde Diego Arias defienda la camiseta de Independiente Medellín, el risaraldense integró durante 4 años la nómina de Atlético Nacional. Lejos de tener un pensamiento nostálgico, Arias es un profesional y ahora buscará con su nuevo equipo, conseguir una nueva victoria que les permita acercarse al grupo de los ocho mejores en la Liga I-2019.



“Siento que tengo la oportunidad de disfrutar una fiesta, esperamos dar espectáculo, juego y alegría, que la gente se vaya contenta de un buen partido en el que hagamos lo suficiente para ganar”, comentó el comandante del mediocampo ‘poderoso’

Sobre su desempeño con el conjunto antioqueño, Diego indicó: “cada día trato de hacer lo mejor, el partido más importante es el que tenemos al frente. Queremos transmitir toda esa pasión del hincha por el juego adentro de la cancha. Tuvimos varios días de preparación para llegar de la mejor manera”.



“Queremos conducir el partido hacia donde estemos cómodos y que Nacional esté limitado. Para ganarlo lo debemos superarlos”, agregó.



En cuanto a la ‘batalla’ que sostendrá con los volantes de su antiguo equipo, Arias remarcó: “el juego es uno solo, no se puede dividir en zonas, en mi posición yo dependo de mis otros compañeros. Nacional juega casi siempre con tres hombres en el medio campo. Nosotros queremos controlar el trámite y para eso debemos imponernos en la mitad”.



El fútbol es un deporte en conjunto, hablando sobre el nivel que ha mostrado su equipo, precisó: “hemos mejorado, pero nos falta. No solo en la cantidad de goles marcados, sino también en defensa nos están llegando menos. Queremos seguir creciendo, porque hay mucho potencial”.



Uno de los jugadores determinantes en Nacional es el delantero Hernán Barcos, Arias lo enfrentó un par de veces con los verdolagas y sabe la calidad que tiene el argentino: “(Hernán) Barcos es un gran jugador, pero no es el único que marque diferencia en el partido. Todo dependerá en que mantengamos una presión alta y juguemos lo más lejos de nuestro arco”.



Finalmente, la clave para llevarse el clásico, será que el ‘rojo’ tenga “más control, hay buenas características de juego. Es un proceso y vamos mejorando hacia esa línea”.



Este será el noveno clásico antioqueño para Arias, el balance es de tres victorias, dos derrotas y tres empates. Su última aparición fue en noviembre de 2017, donde empató sin goles y determinó la eliminación del DIM de aquella Liga.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín