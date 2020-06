Ricaurte abre la puerta y habla de jugar en otro grande del país

Andrés Ricaurte es la gran figura en Medellín, que ha logrado mantener al futbolista tras críticas de los hinchas en su mal momento deportivo.



El mediocampista es uno de los grandes proyectos y figuras que hay en el Fútbol Profesional Colombiano, por lo que el 'Pibe' Valderrama incluso ha reiterado que merece ser llamado a la Selección Colombia.

Ahora, este viernes el futbolista hizo ilusionar a los hinchas de Junior al hablar de un posible fichaje y de la posibilidad de ir a vestir la camiseta del tiburón.



“Se ha rumorado mucho, simplemente fue que en Junior no pase los exámenes médicos. Junior decidió que por eso no me contrata y así fui a Medellín. Soy muy agradecido porque en los días que estuve ahí fui muy bien tratado. Que un equipo como Junior se fije en ti es muy importante (...) Estoy agradecido con Junior por pensar en mí para hacer parte de un gran equipo como ellos. Yo disfruto donde estoy, pero no me cierro las puertas en ningún club, si en algún momento se da la posibilidad para volver a Junior también me encantaría... Es uno de los más grandes e importantes, con una ciudad encantadora", dijo el volante antioqueño en ‘Habla Deportes'.



Recordemos que antes de llegar a Medellín, Ricaurte hizo pruebas y tenía todo listo en Junior para ser fichado, pero no pasó los exámenes médicos y finalmente arribó al cuadro antioqueño, en el que ahora es capitán y figura.