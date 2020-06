Medellín no les pierde la pista a sus fuerzas básicas

Cerca a los 80 días de trabajo en casa, Deportivo Independiente Medellín está al tanto del plantel profesional, como sus categorías menores, quienes las denominan fuerzas básicas.



Junto al proyecto deportivo que sigue Aldo Bobadilla y su cuerpo técnico, los jugadores juveniles siguen las mismas directrices y el técnico paraguayo no le pierde la huella a estos elementos que le pueden servir en su primer equipo. Bobadilla, incluyó en la plantilla profesional tres jugadores de la cantera, quienes además ya tuvieron la oportunidad de jugar el torneo local y la Copa Libertadores.

Juan Manuel Cuesta, Edwin Mosquera, Juan David Mosquera, Juan Carlos Diaz, Yesid Díaz, José Estupiñán, Guillermo Tegüé y Juan Diego Ospina, son los futbolistas que representan el talento joven del club rojo de Antioquia. Algunos de ellos ya han sido convocados por la Selección Colombia Sub 20.



Los 153 futbolistas entre 12 y los 20 años de edad en las categorías Sub 12, Sub 13, Sub 15, Primera C y Primera A; y en los torneos nacionales de Difútbol en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20, avanzan en sus puestas a punto para llegar de la mejor manera a la reanudación de sus campeonatos, que aún se espera por la confirmación de sus retornos. Cada categoría realiza entrenamientos en vivo bajo la mirada atenta de sus cuerpos técnicos, quienes están acompañados por las áreas de nutrición y sicología que se especializan netamente en los procesos formativos del club.



Además, se han venido desarrollando grupos de estudio entre el Staff de las divisiones formativas que incluyen la presencia del entrenador Aldo Bobadilla y las presentaciones de cada uno de los integrantes que explican diferentes aspectos necesarios en las fuerzas básicas, como lo son los modelos de juegos, el acompañamiento en la alimentación, la psicología aplicada a estos procesos y análisis de situaciones de juego.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8