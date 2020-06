‘Todos queremos de regreso al fútbol, debemos adaptarnos’: J. Duque

Con más de 70 días de trabajo desde casa, Atlético Nacional y sus jugadores esperan con paciencia el regreso a los entrenamientos en cancha. El conjunto verdolaga a través de Jefferson Duque habló sobre el cambio de fecha para el reinicio de estos trabajos, cómo le gustaría que se reanude el campeonato y el trabajo mental que vienen realizando en compañía del cuerpo técnico.



“Ha sido un tema complejo para nosotros, teníamos la esperanza que el 8 de junio volvíamos a entrenar de manera individual en la cancha. Ahora que se pospuso la fecha, quedamos un poco aburridos, pero seguimos trabajando en la parte mental, aunque nos siguen faltando otros trabajos físicos para retornar a la competencia. Teníamos la esperanza de salir pronto, no ha sido fácil, pero debemos esperar, trabajar como lo venimos haciendo y no aflojar”, comentó Duque.



Además, “para nosotros ha sido muy incómoda la situación, teníamos la ilusión de salir de nuestra casa, como se dice vulgarmente, de ‘ventearnos’. No sabemos porqué lo prorrogaron, hay mucha incertidumbre, todos queremos de regreso al fútbol y debemos adaptarnos al día a día, enfocados en nuestro trabajo físico, hasta que tengamos la certeza que se pueda reanudar”.



Sobre las alternativas de reanudar la Liga o jugar una nueva, Jefferson señaló que “para mí es indiferente si se juega este torneo, porque como futbolista, quiero jugar y quiero ganar. Regresar a la competencia es muy importante, si vamos a rematar la Liga, está el objetivo de quedar campeón. Si se comienza un nuevo torneo, sería difícil, porque perderíamos lo que veníamos adelantando, somos líderes de la tabla, pero entendemos que estamos viviendo un momento muy difícil y como se presente el reinicio de la Liga, debemos afrontarlo”.



En cuanto a los cambios que se han venido realizando en los diferentes equipos, el ‘9’ verdolaga comentó que “los equipos se están desarmando por el tema económico y es algo entendible, muchos equipos deben tapar esos huecos financieros y cada uno a su manera le pone el pecho a esta situación”.



Volviendo al tema sicológico y mental, el delantero explicó que “nos hemos enfocado mucho en la parte mental, porque tanto los médicos como el cuerpo técnico, sabían que esta para iba a ser larga. Hemos tenido muchas charlas con gente que nos ha compartido sus enseñanzas, en el aula virtual nos quedamos charlando de la vida y aprovechamos todo ese momento para aprender y seguir conectados con el grupo. Todos los días buscamos la manera de sacarnos una sonrisa al día”.



Sobre la reanudación de la Bundesliga y las lesiones de algunos jugadores, Duque indicó que “fue una alarma importante, se dieron muchos lesionados en la Bundesliga. En nuestro caso, venimos trabajando muy fuerte, los que estamos en apartamento tenemos máquinas para hacer trabajos de esfuerzos, los que tienen patio, hacen otros ejercicios. Tenemos el respaldo del cuerpo técnico, de los médicos, de la nutricionista y el preparador físico Carlos (Tabares), todos estamos muy estrictos y no hemos rebajado nada. Queremos llegar muy fuertes y mitigar alguna lesión, necesitamos un poco más de estímulos a alta intensidad y trabajos con la pelota, en mi casa tengo una caminadora para hacer esos estímulos aeróbicos. En lo personal no creo que me afecte, descanso bien y trabajo muy bien, no veo ningún problema que tengamos cuando volvamos a entrenar en grupo y jugar, nunca hemos parado, trabajamos de lunes a sábado y el domingo se da opcional para algo complementario. Seguramente nos costará volver a jugar con la pelota”.



Finalmente, habló sobre las medidas que se están tomando para el regreso a la competencia. “Sabemos de las medidas y los protocolos, hemos estado muy atentos y será difícil para todos acostumbrarnos a nuevas cosas como no tener a nuestra hinchada. Es algo que va a pesar mucho

porque la hinchada es importante para impulsarnos y no dejarnos caer, pero debemos afrontarlo y salir adelante de esta situación”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8