La pasión escondida de Edwin Cardona que desarrolló en cuarentena

Edwin Cardona ha tenido este tiempo para estar en casa y, como muchos otros futbolistas, poder compartir junto a sus familiares momentos especiales que habitualmente se pierden por estar trabajando.

Durante la cuarentena por la pandemia, él pudo compartido con su esposa Carolina Castaño momentos especiales como el día de la madre, algo que la hizo muy feliz a ella.

“Yo me quejaba mucho como esposa porque él estaba mucho tiempo concentrado, perdimos fechas especiales en familia. Ahorita pudimos compartir un día de madres y vivir cosas juntos que no podemos compartir por el acelere de la vida", dijo Carolina en entrevista con el Alargue, de Caracol Radio.

Ella también dio a conocer una pasión que tenía escondida Cardona y que ha perfeccionado en esta cuarentena.

“​Edwin siempre ha sido muy bueno para dibujar y hemos sacado todos la parte creativa. A parte de jugar parchis, pintar. Emiliano todo el día está jugando fútbol. En esta casa es imposible que el fútbol no ha parte de la rutina y es inevitable quitarlo", expresó.

Sobre esa pasión escondida, el futbolista reconoció que “​me gusta mucho porque a mi papá le gusta bastante el arte. Nunca me había dado por dibujar, pero me gustaba mucho la materia en el colegio. Ahora fue que me dio y no pensé que me fueran a salir tan bien, pero ahí la llevamos".

No obstante, nada de eso se ha compartido en redes. “No me deja. Dibuja mucho los Simpsons, el chavo, un guayo muy bonito en un estadio de una tarea que tenía el niño. Me dibujó de medio lado", dijo Carolina y él agregó que “no me gusta subir esas cosas porque me gusta tener privacidad, también me trasquiló y me tocó pasarme la uno. Parecía un huevo".