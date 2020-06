Adrián Arregui y el emotivo mensaje tras la muerte de su padre

Una semana difícil ha vivido Adrián Arregui, luego que su padre falleciera el pasado martes 2 de junio en Argentina. El volante del Deportivo Independiente Medellín recibió el apoyo y pésame de su equipo en sus redes sociales.



“La familia roja está de luto. Lamentamos profundamente el fallecimiento del padre de nuestro mediocampista Adrián Arregui. Enviamos nuestras condolencias a Adrián y sus familiares a quienes acompañamos en este profundo dolor. Nuestras oraciones están con ellos”, precisó el club antioqueño.



La #FamiliaROJA está de luto. Lamentamos profundamente el fallecimiento del padre de nuestro mediocampista @adrianarregui05.



Enviamos nuestras condolencias a #Adrián y a sus familiares a quienes acompañamos en este momento de profundo dolor. Nuestras oraciones están con ellos. — DIM (desde 🏠) (@DIM_Oficial) June 2, 2020

El jugador del conjunto rojo escribió en su cuenta de Instagram, un mensaje emotivo tras el deceso del señor Arregui. “La muerte hace ángeles de todos nosotros y nos da alas donde antes teníamos solo hombros. Me quedo con lo vivido, me quedo con esta imagen. Me quedo con nuestro reencuentro después de 15 años. Me quedaré nadando en un mar de lágrimas, quizás en algún pez, te pueda volver a abrazar”.



“Gracias por darme la existencia, gracias por dejarme una enseñanza. Cada cumpleaños de Gino miraremos al cielo y entre estrellas y planetas nos daremos un fuerte abrazo. Siempre te necesité, siempre te busqué, siempre perdoné. Adiós papá”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8