'Haber superado 100 partidos, me llena de motivación': Jesús Murillo

La cuarentena se hace un poco tediosa en el plantel del Deportivo Independiente Medellín, quienes no detienen sus trabajos físicos, pensando en mejorar el nivel tan pronto se reanude tanto la Liga como la Copa Libertadores. Uno de los bastiones en la defensa poderosa es Jesús David Murillo, el vallecaucano pasa los días poniéndose a punto físicamente, cuidando a su familia y recordando momentos agradables que ha vivido con el rojo antioqueño, donde ya superó los 100 partidos.



“Estoy disfrutando con la familia y entrenando en casa. Esta cuarentena es algo que es nuevo para nosotros, estamos reflexionando de la vida. Sigo muy pendiente de mis familiares que están en Cali, creí que alcanzaba para estar allá, pero no se pudo por el tema del aislamiento”, expresó Murillo.

Además de los juegos de mesa, Jesús ha activado sus redes sociales, especialmente en Instagram, realizando historias y participando en los conocidos desafíos. “Me he dedicado a las redes sociales, ocupando la mente y el tiempo, me he motivado a cumplir los retos y de paso me divierto”.

Volviendo al tema del teletrabajo, Murillo destacó que “tenemos un cuerpo técnico y una directiva muy atenta. Hemos seguido trabajando, con los materiales que nos ha entregado el equipo y los estamos aprovechando de la mejor manera. Queríamos un descanso, pero no tan largo, hemos trabajado en los errores que hemos cometido en los partidos y esperamos que cuando se reanude la competencia estar de la mejor manera”.

Además, “soy un agradecido con esta institución de haber superado 100 partidos, me llena de motivación para seguir trabajando y conseguir cosas importantes con este gran equipo. Ser campeón con Medellín fue un privilegio, es algo que me va a quedar marcado de por vida”.

Finalmente, el defensa reconoció las cosas que echa de menos en este tiempo de cuarentena. “Extraño jugar, estar con los compañeros, con los técnicos, ver a los hinchas en el estadio, esa chispita que uno siente antes de cada partido. Pero bueno, hay que cumplir con las normas y cuidarse para salir adelante”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8