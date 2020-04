‘Supe esperar, aprender, asimilar los momentos‘: Mosquera Marmolejo

Si alguien sabe de resiliencia y trabajo es Andrés Mosquera Marmolejo. El arquero de Independiente Medellín está cosechando lo que sembró durante años, donde trabajó fuerte, aprendiendo y venciendo la ansiedad de estar en el banco de suplentes. En este momento de cuarentena, el portero poderoso se lo toma con calma, con la mente fuerte y decidida, emulando cuando se ubica en el arco en cada partido del conjunto rojo de Antioquia.



“Es un momento que nos ha dado duro a todos, no solo a los futbolistas, la gente que trabaja día a día para conseguir su sustento. Nos hace falta ir a entrenar, ir al estadio, sentir el aliento de los hinchas. Ahora nos toca afrontarlo de la mejor manera y que todo termine muy bien”, señaló Marmolejo con la misma determinación con la que afronta sus partidos.



Sobre esta cuarentena, “estamos pasando un momento difícil, acompañado de mi esposa y mis hijas. Estamos compartiendo mucho más, disfrutando y haciendo cosas que no se pueden cuando estamos trabajando y viajando”.



Entrando a las labores desde casa, donde no puede seguir la misma rutina, al ser arquero y solamente enfocarse en el trabajo físico, Andrés comentó que siguen teniendo una comunicación permanente con el entrenador de arqueros Herminio Barrios. “con el profesor (Herminio Barrios) mantenemos una charla constante, él nos pregunta los trabajos que nos han dejado. Antes de la obligatoria, el club tomó la decisión de darnos muchos implementos para poder trabajar de la mejor manera en nuestra casa, que nos han servido mucho”.



Y esa mentalidad es la que lo ha hecho ganarse un lugar en el equipo como líder positivo. “Lo que uno siempre quiere es ganarse la confianza del cuerpo técnico, de los compañeros y de la hinchada. Hay que trabajar bien, que me reconozcan la labor es algo muy motivante, es lo que siempre se quiere lograr. Estuve dos años donde no tuve muchos partidos para jugar. Supe esperar, aprender, asimilar los momentos, no me llené de ansiedad. Sabía lo que estaba pasando, estuve trabajando con una persona de mucha trayectoria como David González, un ídolo de la institución”.



Uno de los instantes donde demostró toda su calidad, fue en la serie de penales contra Atlético Tucumán de Argentina, en Copa Libertadores, frente a un estadio en contra y con la responsabilidad de conseguir la clasificación a la fase de grupos. “Cuando se llegó el momento de los penales en Argentina, se me vino a la mente todos los días donde yo apostaba con los compañeros. Con (Germán) Cano apostamos muchas veces, muchas veces se subían de dos millones, tres millones, otro día llegamos a cuatro millones de pesos. Era una práctica diaria y los compañeros estaban confiados y sabían que era mi gran momento. Me llené de confianza y llegó la hora de hacer historia”, declaró.



Y es que esa fama de ‘anti penal’ la tiene bien ganada. Cada vez que habla con Juan Fernando Quintero, el volante colombiano le recuerda que sus manos le ahogaron el grito de gol. “Con ‘Juanfer’ (Quintero), cada que nos vemos tiene en mente ese penal que le atajé cuando jugaba con Deportivo Pasto frente al Medellín, en el último minuto, siempre me lo recuerda”.



Finalmente, Marmolejo habló sobre su familia, que reside en Carepa, Antioquia. Según el guardameta están seguros, siguiendo las recomendaciones de autocuidado. “Mi familia está bien, todos los días hablo con ellos. Ellos están tranquilos, tomando todas las precauciones que el Gobierno Nacional ha entregado”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8