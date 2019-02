DIM sigue sin ganar y no sale del fondo de la tabla: 1-1 con Cali

Independiente Medellín empató 1-1 frente al Deportivo Cali por la sexta fecha de la Liga I-2019. El poderoso insistió, mejoró en su juego, pero no logró pasar del empate frente a un conjunto vallecaucano que no lució bien.



Comenzando el primer tiempo, el local le estaba demostrando en la cancha el respaldo al proceso comandado por Octavio Zambrano, aunque al principio no era profundo, Medellín generó opciones de gol y un buen funcionamiento del equipo.



Deportivo Cali buscaba controlar la pelota mediante la pierna fuerte y cortar los avances que realizaba el conjunto rojo de Antioquia. Tres amonestados en 22 minutos, además de la expulsión del asistente Ítalo Cervino al minuto 27, evidenciaba el nerviosismo del equipo ‘azucarero’, que no lograba ser contundente como en otras fechas.



Brayan Castrillón y Leonardo Castro con dos remates de media distancia al minuto 22, 32, 40 y 44, respectivamente. Tuvieron las llegadas más claras para Independiente Medellín. Por su parte, el Cali quería salir en contraataque pero no encontraba socios en el ataque para ser contundente.



Al final del primer tiempo, Medellín arreció el ataque sobre el área rival, con juego colectivo entre Bryan Castrillón, Leonardo Castro y Germán Cano, exigieron al máximo a una zaga caleña que, mediante la táctica del fuera de juego intentaba controlar el buen rendimiento en los dueños de casa.



En la etapa complementaria, el poderoso mantuvo la presión sobre el arco contrario. Mientras que el Cali buscaba conectar su ataque, aunque no lograba ser preciso. Sobre el minuto 5, Leonardo Castro ya había generado un par de llegadas sobre el área rival. La banda izquierda era donde mejor los locales expresaban el juego.



Al minuto 8, un remate de Juan Camilo Angulo avisó con un remate de 35 metros y la pelota pegó en el larguero. Cuando Medellín salía, Féiver Mercado presionó y le dejó la pelota Déiber Caicedo quien definió cruzado con pierna derecha, lejos del alcance del arquero David González, abriendo el marcador para el conjunto azucarero.



Tras el gol, Medellín adelantó sus líneas, presionando más sobre el área visitante. Abriendo los costados y buscando a Germán Cano. Mientras que la visita aguantaba el resultado y buscaba con pelotas largas a Juan Dinneno.



Al minuto 25 y tras una jugada entre William Arboleda, Steven Rodríguez, Germán Cano y Andrés Ricaurte, este último remató y Camilo Vargas logró bloquear el disparo de gran manera. Cinco minutos más tarde y tras un error de Leonardo Castro, Déiber Caicedo le cruzó la pelota a Jhon Mosquera quien no logró definir a la salida de González.



Pese a ir en desventaja, Medellín mostró un mejor juego, algo de lo que había logrado el año pasado donde fue finalista y el equipo que más puntos sumó. Sobre 43 minutos, Leonardo Castro empujó la pelota para igualar el marcador. Al final, el rojo buscó la victoria pero no le alcanzó a pasar más allá del empate.



En la próxima jornada, Independiente Medellín visita a Rionegro Águilas Doradas, mientras que Deportivo Cali visita al Atlético Nacional en el Atanasio. Pero este encuentro fue aplazado hasta el 20 de marzo por la participación del equipo verdolaga en la Copa Libertadores 2019.



Síntesis

Independiente Medellín 1-1 Deportivo Cali



Independiente Medellín: David González (5); Elvis Perlaza (6), Héctor Urrego (5), Jesús Murillo (5), Sebastián Macías (5); Diego Arias (6), Andrés Ricaurte (5), Bryan Castrillón (5), Ever Valencia (5), Leonardo Castro (7), Germán Cano (5).

Cambios: Steven Rodríguez (5) por Bryan Castrillón (20 ST), William Arboleda (6) por Ever Valencia (23 ST).

D.T.: Octavio Zambrano.



Deportivo Cali: Camilo Vargas (6); Juan Camilo Angulo (5), Danny Rosero (6), Richard Rentería (5), Darwin Andrade (5); Andrés Colorado (5), Matías Cabrera (5), Déiber Caicedo (7), Jhon Mosquera (5), Féiver Mercado (6), Juan Dinneno (5).

Cambios: Agustín Palavecino (5) por Féiver Mercado (21 ST), Christian Rivera (SC) por Matías Cabrera (35 ST), Carlos Carbonero (SC) por Déiber Caicedo (44 ST).

D.T.: Lucas Pusineri.



Goles: Leonardo Castro (43 ST), para Independiente Medellín. Déiber Caicedo (8 PT), para Deportivo Cali.



Amonestados: Héctor Urrego (28 PT), Andrés Ricaurte (44 PT), en Independiente Medellín. Féiver Mercado (9 PT), Juan Camilo Angulo (16 PT), Andrés Colorado (22 PT), Matías Cabrera (31 ST), Camilo Vargas (36 ST), en Deportivo Cali.



Expulsados: Ítalo Cervino (AT) (27 PT), Juan Camilo Angulo (45+3 ST), en Deportivo Cali.



Figura: Leonardo Castro (7).



Árbitro: Mario Herrera (5).



Partido: bueno.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 22.052 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín