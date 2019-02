La juvenil de Nacional no pudo con Unión y cayó por 1-0 en Santa Marta

Atlético Nacional sigue demostrando que su nómina es corta. El equipo dirigido por Paulo Autuori sigue sin sumar de a tres y en esta ocasión cayó por 1-0 frente a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de la ciudad de Santa Marta. Los verdolagas llevan tres fechas sin conseguir victorias, sumando partidos de Liga y Copa.



El equipo local, por su parte, sumó su segundo triunfo en lo corrido de la presente temporada y ascendió, temporalmente, hasta el noveno puesto de la tabla de posiciones, quedando a un punto de su rival en esta ocasión, Atlético Nacional, quien se mantuvo con 9 puntos y se quedó en el séptimo lugar.



El partido, que arrancó con pocas oportunidades, se definió en una polémica acción en la que Luis Carlos Arias rescató, al minuto 15, la pelota sobre la línea de fondo, tiró un centro que terminó cayendo en los pies de Abel Aguilar y el experimentado jugador pateó desde afuera del área con la fortuna de un rebote que benefició el disparo y terminó por meterse en el arco defendido por Cristian Vargas.



La ventaja le dio confianza a Unión, que siguió atacando mientras Nacional no encontró mayores posibilidades y así concluyeron los primeros 45 minutos, con Unión buscando ampliar la diferencia y Nacional defendiéndose con un poco de inseguridad.



La segunda parte arrancó de manera parecida y, aunque el cambio de Palacios por Yair Mena y algunas jugadas de Rivera dieron esperanza a Nacional, el equipo verde no reaccionó con la derrota y se acercó muy poco al arco defendido por Giraldo, que no tuvo mayores exigencias.



Con este resultado, el equipo de Medellín volvió a demostrar su falta de alternativas dentro del plantel y lo corto del mismo, dejando en claro que, en caso de llegar a la Copa, debe decidirse por uno de los dos torneos, pues si bien los juveniles están en formación y, a futuro, son una buena solución, de momento, el nivel no les da para pelear por el Torneo local.



Síntesis

Unión Magdalena 1-0 Atlético Nacional



Unión Magdalena: Cesar Giraldo (5); Cristian Subero (6), Dixon Rentería (5), Julio Murillo (5), Yulián Gómez (5); Lucas Sotero (6); Jhojan Valencia (5), Abel Aguilar (7), Hernán Luna (6); Ricardo Marquez (5); Luis C. Arias (6).

Cambios: Aníbal Mosquera (5) por Luis C. Arias (1 ST), Brayan Correa (5) por Lucas Sotero (44 ST),

D.T.: Harold Rivera.



Atlético Nacional: Christian Vargas (5); Sebastián Yabur (5), Cristian Moya (4), Carlos Cuesta (5), Cristian Blanco (5); Andrés Perea (5), Yeiler Góez (5), Félix Charrupí (5), Jean Luca Rivera (5); Hayen Palacios (5), Andrés Guzmán (5).

Cambios: Yilmar Velásquez (4) por Félix Charrupí (15 ST), Andrés Guzmán (4) por Marlon Torres (18 ST) y Yair Mena por Hayen Palacios (35 ST)

D.T.: Paulo Autuori.



Goles: Abel Aguilar (15 PT) para Unión Magdalena.



Amonestados: Abel Aguilar (11 PT) para Unión Magdalena. Jean Rivera (18 ST) para Unión Magdalena.



Expulsados: no hubo.



Figura: Abel Aguilar (7).



Árbitro: Edilson Ariza (5).



Partido: regular.



Estadio: Sierra Nevada.



Asistencia: 10.000 espectadores, aproximadamente.