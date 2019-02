Once Caldas volvió a celebrar: venció al Tolima en el Palogrande

Con algo de suspenso, porque el gol del triunfo llegó a siete minutos del final, el Once Caldas derrotó al Tolima por 2-1 en el estadio Palogrande de Manizales, en la sexta fecha de la Liga I-2019 y, con 11 puntos, se consolidó entre los ocho primeros de la tabla. El Tolima ajustó dos derrotas seguidas y se quedó con nueve puntos, en la octava casilla.

El blanco anotó por intermedio de Javier Reina, a los 3 minutos; el Tolima empató a los seis, por intermedio de Larry Vásquez y sobre el final del encuentro el bogotano Darío Rodríguez anotó el gol de la victoria con un penalti, en el minuto 83. La victoria dejó al Once Caldas en el sexto lugar de la tabla y le permite respirar tras la eliminación de la Copa Sudamericana.



Llovió mucho antes y durante el partido en Manizales y, al parecer, la cancha mojada más no encharcada, hizo que el juego comenzara con mucha intensidad, al punto que a los seis minutos de juego ya se habían gritado dos goles.



El primero llegó a los tres minutos, y fue para el local. Tras una pelota filtrada de Juan David Rodríguez, apareció Reina por el centro del área para definir con la zurda y poner el marcador 1-0. El volante caleño de 30 años celebró su primer gol en cinco apariciones con la camiseta del Once Caldas.



Sin embargo, la dicha duró poco para el cuadro blanco dirigido por Hubert Boderth, pues tres minutos después el Tolima llegó por la izquierda con Marco Pérez, quien lanzó el centro, la pelota parecía no llevar peligro, pero desde la línea frontal del área la tomó Vásquez que remató y se vio ayudado por un rival para que se metiera en el arco de Gerardo Ortiz. Fue el 1-1.



Después de alcanzar la igualdad, el cuadro tolimense se adueñó de la pelota y el Once se diluyó tras el buen arranque. En el primer cuarto de hora, el visitante alcanzó a tener un 62 por ciento de posesión del balón y le daba un buen uso, con la salida por las bandas, con Luis González por la derecha y Ómar Albornoz, por la izquierda. Y fue precisamente Albornoz quien tuvo el segundo para el vinotinto y oro en el minuto nueve, pero su remate de zurda pasó muy cerca.



El Tolima hacía un gran trabajo en la presión para impedir la salida del local, que se vio confundido y solo tuvo una oportunidad de gol en la primera parte: desborde por la izquierda de Jeancarlos Blanco que centró para Darío Rodríguez, quien falló en el remate final.



En la segunda parte el cuadro local salió mucho mejor y en los primeros cuatro minutos ya tenía dos ocasiones de gol en su registro: la primera en el minuto 47 con Darío Rodríguez, en una jugada en la que se la jugó en la individual y falló en la definición; y a los 49, fue Blanco quien intentó con un remate que detuvo el portero Álvaro Montero. En el minuto 61 Juan Salcedo definió bien, la pelota entró, pero la jugada fue anulada por fuera de lugar.



El Tolima mostró una cara muy distinta a la del primer tiempo y no era preciso con la pelota. Sin embargo, tuvo dos oportunidades muy claras: una con un remate de Rafael Carrascal, en el minuto 61, que se encontró con las manos bien puestas del portero Ortiz. Otra que llegó en un contragolpe conducido por Albornoz, que entró al área por la derecha, envió el centro para Marco Pérez, quien remató de primera, pero encontró bien ubicado al portero del Once.



El cuadro local volvió a bajar el ritmo y después se dejó llevar por el desespero por alcanzar la victoria y no era claro con la pelota y tampoco finalizaba jugadas.



Solo hasta el minuto 81 llegó el respiro para el equipo caldense. Rodríguez quedaba en posición de gol y Johnny Mostasilla lo derribó. El árbitro Nicolás Rodríguez estaba cerca y no dudó en pitar el penalti. El cobro del mismo Rodríguez fue muy ceñido al palo derecho de Montero y entró para que el local celebrara.



El próximo miércoles, el Once Caldas visitará a Patriotas, mientras que Tolima intentará levantarse en casa, frente al Atlético Bucaramanga.