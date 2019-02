‘Se nos fue un partido que teníamos definido’: Pusineri

Para el técnico Lucas Pusineri, el Deportivo Cali tuvo mayor profundidad en el segundo tiempo y fue superior al Medellín en algunos pasajes del partido, aunque queda con el sinsabor de que a falta de tres minutos se le fueron los tres puntos que tenía en el bolsillo, sin embargo para el argentino "el resultado fue justo". El partido terminó igualado 1-1 en la sexta fecha de la Liga I-2019.

El entrenador argentino habló de lo que cambió en el complemento para salir con otra intención: “El segundo tiempo para nosotros un poco más determinante, porque si bien por momentos en el primer tiempo el equipo tuvo la posesión ella no se transformaba en un ataque, y en el segundo salimos decididos y tratamos de ser más verticales para poder profundizar las jugadas. En líneas generales nos queda el sabor amargo, en definitiva y siendo objetivos con lo que pasó en el campo, rescato la valentía de los jugadores, que hicieron un buen esfuerzo, me voy con un empate y seguramente con cosas para mejorar, pero es importante seguir fortaleciendo el grupo”.

Acerca de dónde considera que le cuesta al equipo para no mantener un resultado, sostuvo: “Si a nosotros nos cuesta, hay que ver lo que le cuesta al rival, que es el último subcampeón del fútbol colombiano y no anda bien, nos costó porque estuvimos en una cancha incómoda, que por momentos en el trajín del partido fuimos superados muchas veces, el ímpetu de los futbolistas pudo tratar en lo posible de sacar a pecho alguna aparición más como tuvimos con un pelotazo cruzado de Angulo que no pudo ser concluido por John Mosquera, pero en líneas generales una lástima porque se nos han ido puntos faltando dos minutos para terminar el partido, pero haremos el esfuerzo por mejorar”.

Del poco efecto que tuvieron los cambios, especialmente el de Palavecino, señaló que “no lo veo de esa manera, si veo que a los 20 minutos ya teníamos tres amonestados y es difícil a esa altura del primer tiempo jugar con esa cantidad de jugadores con amarilla, habría que ver más con lupa el tema de las amonestaciones porque después hay un condicionamiento de los futbolistas con el resto del partido que nos queda, es difícil, con los cambios traté de tener el dominio del mediocampo, en algunas ocasiones se hizo satisfactoriamente y en otros no, pero me quedo con el sabor del esfuerzo que vienen haciendo los jugadores y que estamos entendiendo los partidos”.

¿Reconoce que hubo mejoría en el complemento? “En el segundo tiempo los futbolistas fueron más determinantes que en el primero, con el tema de la posesión del comienzo no podíamos terminar las jugadas siendo profundos, cambiamos un poco la posesión por profundidad y así conseguimos la ventaja, después tuvimos algunos desacoples más por virtud del rival que por defectos nuestros y en esa lucha se nos fue un partido que teníamos definido, pero me da la sensación que el resultado fue justo”.

El Cali tendrá descanso entre semana, ya que el partido de la séptima fecha de la Liga ante Nacional en Medellín fue aplazado para el 20 de marzo, y prepara el clásico de la octava jornada frente al líder Millonarios en Palmaseca, el domingo 3 de marzo (5:00 p.m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali