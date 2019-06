‘Me voy orgulloso de dirigir el equipo en este torneo’: Lucas Pusineri

Pese a la derrota 2-0 frente al Junior, que dejó al Deportivo Cali sin opción de clasificar a la final de la Liga Águila I-2019, a falta de una fecha en el cuadrangular B, el técnico Lucas Pusineri salió satisfecho por la presentación de su equipo y el fútbol desarrollado, aunque afirmó que faltó aprovechar las oportunidades de gol generadas en todos los partidos.

Por ello, hizo un resumen de cada una de sus salidas: “Muy linda la competencia que hemos mostrado a lo largo de este semestre, uno reflexiona por lo acontecido desde el 26 de enero cuando arrancamos la temporada. En estos 90 minutos hubo un gol de otro partido, porque no fue una situación elaborada ni armada por el rival, nosotros siempre hasta el minuto 90 estuvimos en el partido, no me detengo en la última acción, en la que nos quedamos un poquito expuestos ante la búsqueda del empate".



Y prosiguió: “Me voy orgulloso de dirigir el equipo, de la competencia que hicimos a lo largo de este torneo, el grupo compitió, tuvo las posibilidades y por allí no se pudieron dar. Contra Tolima hicimos una gran presentación y no obtuvimos la victoria, luego contra Nacional hicimos un muy buen partido en el primer tiempo y no pudimos quedarnos con el triunfo, por otros detalles nos quedamos por fuera, pero la institución tiene la posibilidad de contar con un equipo competitivo y ahora más ilusionados para lo que viene”.



En cuanto al planteamiento en el Metropolitano y la necesidad que había de conseguir los tres puntos, el timonel argentino sostuvo: “Nosotros siempre en todas las canchas que hemos disputado los encuentros salimos con la misma idea de ser un equipo protagonista, que trate en lo posible de asfixiar al rival y a medida de que nuestros futbolistas con nuestras armas aspirar a lograr una victoria. Nosotros tuvimos chances en el primer tiempo con algún centro de Darwin Andrade por izquierda que no pudimos concretar y en el segundo tiempo una situación muy clara, un centro también por izquierda que no pudo conectar favorablemente (Féiver) Mercado, pero el equipo fue peligroso, con dignidad hasta el último minuto y no es fácil jugar ante un escenario con un rival también importante".



Así que generalizando, remarcó: “Estuvimos a la altura en las 20 fechas que duró el campeonato y en estos cuadrangulares también, lastimosamente nos faltó ese poquito de encontrar mejor los caminos en diversas situaciones y hago una reflexión global, que es la que el equipo creció, que la institución tiene un plantel competitivo, cuando al principio era un poco la incertidumbre debido a algunos futbolistas que habían abandonado la situación y era todo un signo de interrogación; sin embargo, con trabajo, con humildad y con sencillez pudimos llevar justamente a que una institución grande como el Deportivo Cali hasta las últimas consecuencias con posibilidades de acceder a la final”.



Sobre la ausencia de Camilo Vargas en la columna vertebral del equipo y la lesión de Pablo Mina al minuto 13 del primer tiempo, señaló: “Camilo es un futbolista de selección, capital de nuestro equipo, ha jugado la mayoría de los partidos y una situación hoy importante como es la representación de la Copa América, los compañeros lo hicieron de muy buena manera, lastimosamente Pablo se lesiona también en una acción trascendental, pero estamos a la altura y la preparación que uno les da a los futbolistas es justamente que para cualquiera que le toque estar poder hacerlo lealmente muy bien y los que lo han hecho este semestre han competido de buena manera. Por ejemplo hoy, un chico como Arroyo que pueda jugar a sus 17 años en un plantel de primera división, por eso digo que la institución puede seguir creciendo, estoy muy a gusto de que no hemos terminado, el Deportivo Cali donde estuvo representó muy bien al fútbol colombiano y a la institución, me quedo con la entrega digna que tuvieron los futbolistas”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces