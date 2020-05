‘Jugadores me decían que si pitaba, no jugaban’: ex-árbitra colombiana

Últimamente se habla mucho de lo que ocurrirá con el VAR, cambios en la reglamentación del fútbol y el precario nivel del arbitraje sudamericano, pero poco se detalla sobre la situación de las mujeres en dicha profesión, las árbitras.



Justamente por ello, Martha Liliana Toro, primera mujer que dirigió un partido de primera división en Sudamérica, habló con Caracol Radio sobre sus inicios, contó varias anécdotas de su antiguo oficio y opinó respecto a cómo avanza dicha labor para el género femenino en Colombia.

“Debute en 1998 en el fútbol y fue por casualidad porque inicié fue en el baloncesto. Hector Díaz fue el primero que confió en mí y aproveché mi oportunidad”, señaló. Agregó además que “Álvaro González Alzate, entonces presidente de Difútbol, nos colaboró mucho a las mujeres, él fue quien empezó con el arbitraje femenino”.



Recordemos que Marta Liliana dirigió en todas las categorías juveniles del fútbol colombiano, de allí tuvo la oportunidad de dirigir a nivel internacional en el Sudamericano Femenino de Mar de Plata en Argentina y con ello reunió la experiencia suficiente para pitar primero en la B durante 1998 y después en la primera categoría en 1999.



Recordó que “Mayer Candelo era complicado, pero gracias a Dios Giovanni Hernández era su capitán y un caballero. Yo le decía que me ayudara y apagara ese radio (Mayer)”. Incluso reveló que una vez un jugador la insultó, pero “yo simplemente le dije ¿sabes qué hijo? Me descubirste’ y lo expulsé”.

​Por último agregó que la profesión del arbitraje para las mujeres “todavía tiene muchas estigmas”, incluso afirmó que en sus comienzos “casi no me dejan entrar al curso porque era la única mujer”. Afortunadamente ve con buenos ojos que “en la actualidad hay niñas importantes a nivel nacional y la Federación está haciendo un proyecto para profesionalizarlas”.